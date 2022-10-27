Mazda Taiwan 多年捐贈 CX-9 予全國高中學校學生技藝競賽大獎
台灣經濟發展的創新突破與未來競爭力，有賴於專業技術人才的向下扎根培育。每年的全國高級中等學校學生技藝競賽，持續成為優質平台，提供給來自全台技職學校各路好手發揮長才與琢磨技藝。台灣馬自達秉持「以人為本」的品牌精神，期望以實際行動支持台灣技職教育並實現社會責任，於10月25日教育部「111學年度全國高級中等學校學生技藝競賽月啟動記者會」中正式捐贈品牌旗艦休旅車型MAZDA CX-9乙部做為技藝競賽之最大獎項，將「挑戰者精神」品牌理念傳遞予莘莘學子，致力協助培育台灣汽車產業的專業技術人才，與國際接軌。
台灣馬自達近年來已捐贈79部車輛予各學校、職能訓練、車輛研究相關單位與公部門訓練單位，包括：勞動部勞動力發展署中彰投分署、台北市職能發展學院、高雄市政府勞工局訓練就業中心等，以實際行動呼應教育部近年來積極推動之產學合作計畫。而高級中等學校技藝競賽旨在強化學生技藝學習動機與技術水準，同時也促進校際間知識與技術的交流，讓整體技藝水準及學習內涵不斷提升，使各校優秀學生能與業界無縫接軌。在競賽過程中，學生們所展現對於技能鑽研的無比熱情，不斷挑戰自我且絕不輕言放棄，更將傳統職人精神展現地淋漓盡致，與MAZDA一路走來專注打造極致駕馭體驗座車的初衷如出一轍。台灣馬自達秉持「以人為本」的品牌意念為出發點，除了透過協助汽車產業人才培訓與產學建教合作之餘，亦同時持續關注社會與環境永續發展等議題，實踐企業的社會責任。