▲ 強化數位體驗，台灣保時捷推 My Porsche 平台

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每一位保時捷車主都能透過智慧型手機或網頁入口進入 My Porsche 平台，除了提供數位版車主手冊，讓車主隨時可查詢車輛資訊外，APP或網頁都能讓擁有My Porsche 帳號的使用者遠端確認愛車電量或油量、不須鑰匙就能上鎖、解鎖愛車，或是顯示閃光燈與鳴喇叭；同時，車主也能隨時觀察愛車狀況，如胎壓、車輛位置、總里程以及每趟旅程的里程數據等等，並且能即時收到可疑的車輛動態訊息，確保愛車安全。電動車和PHEV更具備遙控空調功能，讓車主在啟程前就能事先打造舒適的駕駛環境。
聯繫經銷商 同步安排保修服務
My Porsche 平台不僅能讓車主隨時關注愛車狀態，也為安排行程與整體便利性提供更多創新、以顧客為導向的功能。保時捷車主只要透過安排服務預約功能就能預約保養維修，而不再需要透過電話聯繫經銷商來詢問空檔。各種服務都能透過指尖輕鬆預約，車主還可選擇將預約導入至個人行事曆中，以便即時收到提醒訊息。安排服務預約功能目前正由新竹保時捷中心進行試營運中，未來很快地便會擴展至全台其他保時捷服務據點。
隨時隨地「發現保時捷」
My Porsche APP與網頁中的「發現保時捷」功能就像是品牌專屬的佈告欄，讓使用者能探索更多保時捷所提供的服務。從新品發表、賽事的最新動態、創新科技，到幕後故事以及業內趣事，保時捷車主能夠了解最新的保時捷活動、賽事、新聞以及專為車迷設計的數位內容。
My Porsche 平台提供給所有 2016 年式以後的保時捷車款，車主可以透過 My Porsche APP或是網頁版入口登入。