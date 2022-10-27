抗疫債務居高不下！中國前3季財政赤字人民幣7.16兆元

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導中提到，中國地方財政因為防疫面臨嚴峻挑戰，包含吉林、天津、雲南、上海等發生過大規模本土疫情的城市，前7月累計財政收入降幅最大，年降16.2%至40.4%，僅6省分財政收入增長；2022年1至8月地方與抗疫相關的衛生健康支出更是年增8.9%，遠遠高於過去兩年同期的5.4%和3.9%。
此外，今年前3季中國的一般公共預算收入和政府性基金預算收入總計約19.9兆元，較去年同期減少6.6%；總支出則已達到27.1兆元，其中包含教育、醫療、國防和科研等方面一般公共預算支出則來到19兆元，不僅年增6.2%也快超過整體收入。
報導分析指出，中國目前財政運行風險集中在地方政府的市縣基層，由於財政體制特點，多名市縣財政局長也坦言越往基層，財政越困難，部分區縣甚至只能重回「吃飯財政」，也就是收入僅夠公務人員的工資及辦公室的開支，只能靠省級政府的庫款調度過日
由於中共領導人習近平在二十大報告中首次提及「規範財富積累機制」，同時強調共同富裕、調節過高收入與取締非法收入等，加上如今各級政府極度缺錢，外界推測中國可能開始向國內富豪們徵稅，不少菁英與富豪家族們積極向海外移動資產，做好出逃中國的準備。