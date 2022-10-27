抗疫債務居高不下！中國前3季財政赤字人民幣7.16兆元

▲中國今年面臨各級政府嚴重財政赤字，前3季財政赤字總額就高達人民幣7.16兆元，創下歷史新高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國今年面臨各級政府嚴重財政赤字，前3季財政赤字總額就高達人民幣7.16兆元，創下歷史新高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-27 10:42:15

中國今年面臨各級政府嚴重財政赤字，根據該國財政部數據計算，彭博社發現光是今年前3季財政赤字總額就高達人民幣7.16兆元，創下歷史新高紀錄，其中防疫及封控措施持續衝擊經濟，令地方財政收入減少但防疫開支增加。

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根據彭博社、財新周刊等媒體報導，中國今年因為疫情與房地產市場的疲軟導致地方政府財政赤字高達人民幣7.16兆元（約新台幣31.81兆元），相較去年前3季赤字2.6兆元幾乎接近3倍，高盛經濟學家指出背後原因包含地方政府為了抗疫債務支出居高不下、大規模留抵退稅政策、土地銷售大幅萎縮等，導致地方財政出現龐大缺口。

報導中提到，中國地方財政因為防疫面臨嚴峻挑戰，包含吉林、天津、雲南、上海等發生過大規模本土疫情的城市，前7月累計財政收入降幅最大，年降16.2%至40.4%，僅6省分財政收入增長；2022年1至8月地方與抗疫相關的衛生健康支出更是年增8.9%，遠遠高於過去兩年同期的5.4%和3.9%。

此外，今年前3季中國的一般公共預算收入和政府性基金預算收入總計約19.9兆元，較去年同期減少6.6%；總支出則已達到27.1兆元，其中包含教育、醫療、國防和科研等方面一般公共預算支出則來到19兆元，不僅年增6.2%也快超過整體收入。

報導分析指出，中國目前財政運行風險集中在地方政府的市縣基層，由於財政體制特點，多名市縣財政局長也坦言越往基層，財政越困難，部分區縣甚至只能重回「吃飯財政」，也就是收入僅夠公務人員的工資及辦公室的開支，只能靠省級政府的庫款調度過日

由於中共領導人習近平在二十大報告中首次提及「規範財富積累機制」，同時強調共同富裕、調節過高收入與取締非法收入等，加上如今各級政府極度缺錢，外界推測中國可能開始向國內富豪們徵稅，不少菁英與富豪家族們積極向海外移動資產，做好出逃中國的準備。
 

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