▲ 性能家族火力展示 Toyota GR 賽道日體驗純粹的美好

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱血澎湃手排魂 GR Supra 全賽道體驗
在整個家族當中，GR Supra 可以說是擔任老大哥的角色，雖然是與 BMW 共同開發之下的產品，不過在整體的調教以及鋪陳都擁有自家品牌的風味，而駕馭起來兩者也有著不同的調性，這次在賽道上試駕的是全新的手排版本 GR Supra，在過去經歷過不少手排老車的薰陶下，駕馭手排車款自然是得心應手，而對於 GR Supra 低轉速就有高扭力的表現來說，在賽道上其實也不需要透過平凡換檔來造成自己的困擾，畢竟這次的活動比較像是體驗性質，而不是要讓你在賽道上完全榨出這輛車的性能實力。
在跟隨車教練的請教過後，得知其實這輛車在賽道當中可以全程使用三檔輕鬆過完，鑑於一個人只有大概兩圈的體驗時間，一開始還是想試著使用自己的步調在 2、3 檔之間游移，但前方前導車帶領的速度並不快，因此過完一半賽道不到，就開始固定使用三檔進行體驗，果然就像教練說的一樣，整體的低轉扭力相當充沛，在加速出彎的時候沒有太多的無力感，雖然最大馬力在 5,000 轉才會釋放，不過 51kgm 的扭力從 1,500 轉可以一路延伸到 4,500 轉，在加速表現上相當吃香，將餘裕完整留給底盤回饋上頭。
而 GR Supra 所帶給我的感受並不是一輛非常適合賽道的車款，先撇開他的動力不談，底盤固然扎實且因為軸距不長的關係帶來靈活的表現，但唯獨懸吊帶來的側傾並不小，在賽道上會期待著擁有更為硬挺的懸吊配置，而 GR Supra 所帶給我的感受更像是一輛 GT 跑車，如果在一般道路來一趟壯遊之旅，又或者是平日的跑山行程，這輛車將會帶來無比的快感，但面對到賽道的嚴苛環境，雖然動力相當充沛，不過若是懸吊系統可以加強的話，相信又會是另一種截然不同的車輛體驗。
另外在賽道體驗時，發現到如果調整到正確的駕駛坐姿，其視野會被 A 柱擋到不少，整個人稍微往前一點才會獲得開闊的視野，這一方面也是因為前檔的造型設計的相當傾斜，因此視野遮擋的範圍也較大，值得一提的是這次車輛換上了 Yokohama的AD-09，在賽道上你可以完全感受到強大的抓地力，雖然一直想要測試出這輛車與這條輪胎的極限究竟在哪，不過行進的速度真的不快，或許在體驗當中只使用了輪胎 50% 的實力而已，游刃有餘的感受讓人想要再多嘗試一下輪胎究竟有多猛。
靈活輕巧好駕馭 GR 86 金卡納輕試駕
如果說到 Toyota 的運動小跑車，大家肯定馬上會聯想到 86，而 GR 86 推出的小改款雖然已經在之前就已經體驗過麗寶全賽道，但是在這個 GR Fan Festival 的環節當中，肯定不能少了這輛車，而有趣的是其實 GR 86 的軸距比起 GR Supra 還要更長，不過在金卡納的環節當中卻扎實地體驗到 GR 86 所帶來的靈活表現，尤其在改款之後動力進步的狀況下，在駕駛的時候更有熱血感受，而這次金卡納關卡所安排的路線相當簡單，基本上就是簡單的繞錐而已，不過在與同場媒體的競爭下，大家依舊是拿出了全部的實力，體驗全新 GR 86 所帶來的迷人魅力。
在金卡納的環節當中，最重要的就是不要碰到錐桶，不過這裡不是要講述金卡納的規則，而是教練的安排除了繞錐之外，還增加了煞停再起步的環節，充分體驗到了全新 GR 86 的動力提升不少，尤其是起步的瞬間比起過去的 86 還要更具備衝擊性，過往比較軟的調性會讓人有想要改車的衝動，但在動力放大之後這些煩惱稍微降低一些，就算體驗當下使用的是自排車款，依舊覺得動力非常足夠，但就少了一些手排駕駛的樂趣。
而透過繞錐的環節，讓 GR 86 的靈活完整發揮，畢竟在後驅的設定之下，輕巧的車身將會讓車尾更為滑溜，而在繞錐時頻於左右切換，若是能利用車尾滑溜的特性更可以順暢地通過關卡，特別的是就算車輛在循跡防滑系統的啟動之下，車尾依舊保有一點滑移的空間，因此在樂趣方面 GR 86 可以說是做好做滿，讓車主可以在安全的範圍之內體驗到後驅帶來的操駕快感。
日本車手帶你繞一圈 GR Yaris 全日本拉力賽賽車體驗
這次除了 GR Supra 以及 GR 86 的駕駛體驗之外，和泰汽車更直接將 GRMN Yaris 以及 GR Yaris 全日本拉力賽賽車空運來台，分別讓現役Super GT/Super Formula/Super Taikyu 賽車手-大嶋和也以及全日本拉力賽九屆冠軍-勝田範彦親自駕駛，而我有幸被安排到乘坐 GR Yaris 全日本拉力賽賽車，除了車內滿滿的拉力賽裝備讓人感到新奇之外，更令人驚艷的是勝田範彦的駕駛實力，在賽道當中不斷飄移展現了車輛的強大體質。
隨著勝田範彦也駕駛著同一輛賽車在空地上演甩尾飄移秀，精湛的駕技也讓大家目不暇給，而看到 GR Yaris 有如戰鬥陀輪般旋轉，勝田範彦甚至打開車門，坐在側邊的門板上進行飄移特技，使用的輪胎也是拉力專用輪胎，Yokohama 團隊也在一旁展現現場快速換胎的美技，簡而言之，和泰汽車期望透過舉辦此類活動讓 GR 大旗飄揚，未來更有可能將會舉辦專屬於 GR 的車主賽道日，甚至是統規賽的可能，讓性能進入到大家的生活當中，也推廣賽車運動讓全台民眾對賽事有更深的認識。