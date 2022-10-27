全家美式23元！跨店寄杯無期限　「Picard可頌」12元必搶

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「康康5」自10月28日至10月30日推出7樣好康，本周Let’s Café推出大杯經典美式，2杯特價55元、冷熱可互換，若搭配環保杯5元折扣，等於單杯最低23元開喝，且線下購買可存到APP跨店取，同樣是寄杯「無兌換期限」。此外，加倍佳棒棒糖、舒味思萊姆口味氣泡水、伊藤園麥茶都是買一送一，花月嵐大蒜拳骨拉麵則是2件99元，喜愛拉麵的民眾別錯過。
📍優惠2：全盈+PAY滿500送100
10月29日、30日限時兩天，在全家實體門市使用全盈+PAY，單筆消費滿500元就送100元全家購物金，單筆消費不可累贈，每周每會員限1次。購物金會在消費後48小時內，以酷碰券形式存入APP，消費滿200元就可使用100元購物金，每筆消費限用1張。
📍優惠3：Picard可頌12元
只使用法國奶油製成的Picard可頌，在Dcard上受到熱烈討論，本周末也加入促銷，用銅板價就能大吃法國美食。Picard可頌8入即期品大特價，原價225元，限時在全+1商城下殺到99元，平均單個才12元、相當於4.4折，比買一送一更便宜，不過有效期限只到11月17日，別一次買太多。
OKmart即日起至11月23日開跑主題活動「OK暖心大賞」，買指定糖餅、沖泡、泡麵、湯品鍋物等，共超過400項指定商品第2件6折。OKCAFE風味飲品也有優惠，明（28）日起至10月31日期間，指定4款飲品任選第二杯半價，活動品項包括鳳梨蘋果果粒茶、西西里咖啡、西西里氣泡咖啡、泰式奶茶；10月31日萬聖節當天再加碼，持悠遊卡買大杯美式、拿鐵也是第2杯半價。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！