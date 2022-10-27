櫻井孝宏認了出軌10年！急發道歉聲明挽救：是我不負責任
為《鬼滅之刃》富岡義勇配音的知名聲優櫻井孝宏，近日被媒體爆出已秘婚多年，本人大方承認獲祝福後，又遭爆料和廣播節目作家出軌長達10年，甚至答應女方「以結婚為前提交往」，作家在得知櫻井孝宏結婚後，甚至崩潰送醫並退出娛樂業。事件在推特上引發網友熱議，櫻井孝宏也緊急於27日凌晨發出道歉聲明，稱自己不負責任「未來會盡力彌補失去的聲譽」。
櫻井孝宏事務所於凌晨公開道歉聲明，「由於我的不當行為造成各位麻煩，在此深感歉意，這件事是我不負責任的行為所導致，我是沒資格獲得原諒的，對於違背各位的信任深感抱歉，未來會盡全力約束自己的行為，彌補這次失去的聲譽，真的非常抱歉」。
櫻井孝宏日前剛與日媒《週刊文春》證實結婚多年的消息，不料如今又遭爆料出軌廣播節目《P.S.我很好。孝宏》作家10年，甚至跟外遇對象「以結婚為前提交往」，女方在得知真相後打擊太大送醫，最後因身心俱疲退出廣播節目。櫻井孝宏承認該廣播節目因此事停播，並且已向妻子坦承犯錯。
櫻井孝宏配音過多部知名動漫作品，像是《Code Geass》樞木朱雀、《驅魔少年》神田優、《鬼滅之刃》富岡義勇、《JOJO》岸邊露伴、《咒術迴戰》夏油傑等角色，也讓不少粉絲憂心，後續這些動漫角色配音是否會換人。