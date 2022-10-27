家庭股票投資虧損、支出膨脹　學者：民眾消費信心低迷

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調查的6項分項指標中，僅「物價水準」指標呈現上升，10月信心指數為27.2點，月升0.3點，年降11.6點。吳大任指出，「物價水準」指標僅呈小幅上升，分數也僅有大約20分，因此只能視為與上月持平，加上調查資料中顯示，認為未來半年國內物價會小幅上漲佔45.1%，認為會大幅上漲則佔50.8%，加總起來逾95%，顯示大部分的人對於未來半年物價仍趨於悲觀。
此次在「未來半年投資股票時機」指數方面為21.3點，月降3.2點，年降26.1點，依然續創從有調查以來新低，近月全球股市動盪不安，台股從從前的萬八如今摜破萬三，根據中央大學調查指出，認為未來半年不是投資股票的好時機人數約佔87.2%，顯示投資人信心萎靡不振，。
在「家庭經濟」的部分，雖然下跌幅度不大，但也創下8年10個月以來新低；「經濟景氣」方面同樣跌幅不大，但仍拿下5年新低紀錄；「就業機會」則是創1年10個月低。
另外，「耐久性財貨購買時機」以及「房地產」信心指標皆有下跌，不過，兩者皆維持樂觀水準。其中，耐久性財貨下跌幅度比較大，月降4.05點至104.3點，創16個月以來的最低點。
上述幾乎所有的指標皆刷新一段時間以來的新低紀錄，顯示一般民眾對經濟前景仍信心不足，吳大任表示，特別是在股票投資的信心上「非常低迷」，除此之外，這一波的通膨以及各國央行的升息循環，使得家庭經濟以然大受影響，特別是有房貸的家庭，目前台灣仍有約200萬的房貸戶，加上股市動盪，很多家庭在股票投資上處於虧損狀態，在家庭支出面不斷膨脹，所得面的不確定性卻維持高點的情形下，「家庭經濟」信心指標創8年多來新低，顯示前景仍烏雲罩頂。