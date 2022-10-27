龔明鑫談半導體去台化可能性低 否則世界幾乎會停止運轉
兩岸局勢緊張，外界憂慮台灣的地緣政治風險升溫，恐使半導體供應鏈發生「去台化」的現象，對此，國家發展委員會主委龔明鑫今（27）日回應此議題時表示，去台化的可能性低，若有，全世界幾乎會停止運轉，加上台灣的晶圓代工、封裝測試全球占比均達6成，「這是全世界沒有一個國家可以取代的角色」。他進一步提到，因美國晶片法案對中國加強管制，反而有「去中化」的情形發生，在這段時間把優秀人才、相關產能移回台灣，可以化危機為轉機。
全球經濟景氣下行，加上台海情勢緊張，各國可能會擔心台灣有地緣政治上的風險，會影響供應鏈的穩定性，針對外界擔憂可能發生或正在發生的供應鏈「去台化」現象。龔明鑫今日赴立法院經委會進行報告，針對對此議題回應指出，去台化的可能性低，應該是國外半導體廠商像是英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）在帶風向，若是半導體有去台化的情形，「全世界幾乎會停止運轉」，加上台灣的晶圓代工、封裝測試全球占比均達6成，「這是全世界沒有一個國家可以取代的角色」。
他進一步表示，美國晶片法案對中國加強管制，反而有些企業開始進行供應鏈或人員「去中化」，在這段時間把優秀人才、相關產能移回台灣，反而可以化危機為轉機。
龔明鑫觀察台灣景氣前景指出，產業實力具有基本盤，但如今電子產業面臨庫存去化的壓力，「恐延續至明（2023）年第1季、第2季，故經濟會比較有挑戰性。」不過，他也提到，今年經濟成長率「保3」應該沒問題，且現在內需消費已有所改善，接下來把既有公共建設投資做好，明年總預算也增加，算是擴大內需及財政，將對提升經濟穩定帶來很大的助力。
針對各界關心的物價變化，他則預測，消費者物價指數（CPI）年增率最高峰可能將會於今年第3季，第4季回落，「但還是無法降到2%以下。」