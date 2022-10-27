教育局長出席座談會？黃珊珊：政務官無行政不中立問題
台北市長候選人黃珊珊今（27）日上午於競選總部技職教育政策座談會，高職聯合會家長會也出席活動，並於座談會中提出相當多的意見。不過令外界關注的是，台北市政府教育局長曾燦金也出席了該場座談會，引發討論是否有行政不中立的問題？對此黃珊珊則回應，家長會提出的意見也希望教育局能夠聽到，因此邀請曾燦金與會，黃珊珊也強調「政務官本來就沒有所謂行政中立的問題。」
黃珊珊日前在競選總部召開首次教育政策發表記者會時，曾燦金就曾到場列席，「背書」的意味相當濃厚。不過曾燦金出席一事也被台北市議員質疑「不顧市政」，引發各界討論。而這次的技職教育座談會，外界也關注是否有市長柯文哲受益？或是以行動力挺黃珊珊？對此曾燦金本人表示，今日出席活動合乎規範，單純就關心公共議題與教育議題，向市府請假2小時參與活動。
曾燦金表示，如果執政黨有意見，應該趕快針對政務官行政中立訂定相關法律。至於有沒有跟柯文哲報備？曾燦金則坦言昨天才決定要來，因此沒有跟市長報備，但曾仍強調，對於家長會或學生代表舉辦的活動，能參加就參加。
至於黃珊珊則表示，今天由於是家長會的座談會，為了要讓教育局方面傾聽家長會們的意見，所以才會邀請曾燦金一同出席。黃珊珊也直言，曾燦金是政務官，他對於自己的政策非常有自己的主張，也有為政策背書的責任，所以應當來聽聽家長會的意見，「我想政務官本來就沒有所謂行政中立的問題。」