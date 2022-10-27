晶片供需翻轉！全球晶片供過於求　分析師稱何時反彈難料

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SK海力士昨（26）日表示晶片供過於求的情況預計會延續下去，明年該公司資本支出規模將較今年水準減少超過50％。SK海力士今年資本支出約落在10兆至20兆韓元之間；美光（Micron）則預估本會計年度的資本支出為80億美元，年減幅達30％，全球PC出貨量將下降10-20%，而全球智慧手機市場將下降不到10%。
日本晶片製造商鎧俠（Kioxia）則正在計畫減產30%，表示市場處於「凜冽困境」，鎧俠社長早坂伸夫也表示調整期會多長、多深，是大家都想知道的事情，就連他也無法預見什麼時候會開始復甦。
市場研究公司「Strategy Analytics」則估計全球5G智慧手機出貨量在2022年會減少1.5億支，晶片需求則減少1億部至1.2億支，估計到明年6月底智慧手機庫存將達到2億支；分析師指出智慧手機和個人電腦對半導體行業有著決定性的影響，但在俄烏戰爭、美中政治動盪等不確定因素下，PC市場也面臨需求下降，何時反彈則難以預料。
韋德布希證券公司（Wedbush）分析師布萊森（Matt Bryson）則表示，其中供過於求影響最小的是蘋果公司（Apple Inc.）的供應商，例如全球最大晶圓代工廠台積電，在高端晶片量方面，蘋果設備需求量仍然很大。