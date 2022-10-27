晶片供需翻轉！全球晶片供過於求　分析師稱何時反彈難料

▲晶片短缺突然變成供過於求，不僅華爾街感到意外，各大晶片製造商也紛紛遭到訂單取消或宣布減產。（圖／NOWnews合成）
▲晶片短缺突然變成供過於求，不僅華爾街感到意外，各大晶片製造商也紛紛遭到訂單取消或宣布減產。（圖／NOWnews合成）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-27 11:50:36

全球因為疫情引發供應鏈危機陷入的半導體短缺問題，如今因為需求大降、庫存過剩導致各家晶片製造商營收成長萎縮。過去個人電腦、智慧型手機領域的晶片短缺問題變為供過於求，台積電、超微半導體 （AMD） 、輝達、美光等製造商遭到訂單取消或甚至宣布即將減產。

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晶片供過於求的趨勢從各家製造商財報可見端倪，根據彭博資訊報導，美國記憶體晶片製造商美光科技公司（Micron Technology Inc.）6月底表示將減產，德州儀器（TI）和韓國晶片大廠SK海力士的上季財報也凸顯晶片市況黯淡，文內更引述業界資深人士說法表示，有智慧手機業者削減了至少3輪晶片製造商的訂單。

SK海力士昨（26）日表示晶片供過於求的情況預計會延續下去，明年該公司資本支出規模將較今年水準減少超過50％。SK海力士今年資本支出約落在10兆至20兆韓元之間；美光（Micron）則預估本會計年度的資本支出為80億美元，年減幅達30％，全球PC出貨量將下降10-20%，而全球智慧手機市場將下降不到10%。

日本晶片製造商鎧俠（Kioxia）則正在計畫減產30%，表示市場處於「凜冽困境」，鎧俠社長早坂伸夫也表示調整期會多長、多深，是大家都想知道的事情，就連他也無法預見什麼時候會開始復甦。

市場研究公司「Strategy Analytics」則估計全球5G智慧手機出貨量在2022年會減少1.5億支，晶片需求則減少1億部至1.2億支，估計到明年6月底智慧手機庫存將達到2億支；分析師指出智慧手機和個人電腦對半導體行業有著決定性的影響，但在俄烏戰爭、美中政治動盪等不確定因素下，PC市場也面臨需求下降，何時反彈則難以預料。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師布萊森（Matt Bryson）則表示，其中供過於求影響最小的是蘋果公司（Apple Inc.）的供應商，例如全球最大晶圓代工廠台積電，在高端晶片量方面，蘋果設備需求量仍然很大。
 

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