中選會拍板確診無法投票　時力籲研議確診隔離者投票機制

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陳椒華指出，第二道需要突破的門檻則是同意票的占比。假設投票率為55%，那麼將需要91%的同意票占比才能過關，這在過去的歷史並非絕無可能(2008入聯公投高達94%)。綜合以上，本次18歲公民權的複決門檻雖然高達965萬票，但只要朝野各黨和民間共同來努力，一定有機會成功。
陳椒華表示，時代力量已數度針對確診者投票議題召開記者會，要求中選會應該盡速研議確診者投票機制，不要罔顧30萬人的投票權益。然而，中選會主委李進勇先前受訪時表示隔離者無法投票乃依據《傳染病防治法》規定，司法院大法官釋字第690號解釋也認定沒有違憲。
陳椒華指出，李進勇沒有說的是，690號釋字同時指出，強制隔離就是人身自由限制，必須就「有無替代程序及各項可能程序之成本等因素，綜合判斷而為認定」，才能符合比例原則。簡而言之，在防疫目的之手段上，除了強制隔離之外，也要將其它替代及可能程序納入考量！
陳椒華委員呼籲中選會，中選會應正視30萬確診、隔離者無法投票的問題，盡快與疫情指揮中心共同研議、協調出可以讓確診隔離者投票的方案，不要任意侵害人民的基本權利，更不要因此影響到18歲公民權公投複決。
台灣青年民主協會理事長張育萌指出，今年投票日不只有選舉，還有18歲公民權的修憲複決，這也是台灣第一次進行這麼高門檻的絕對多數公投。然而中選會面對史上第一次修憲複決，卻沒有積極與選民溝通本次公投的重要性，以及與歷來公投的差異。此次修憲複決，必須要將近一千萬同意票才能通過，因此每一張票都至關重要。
張育萌呼籲中選會應該儘速規劃確診、隔離者投票的機制，別再怠惰，拿台灣的憲政改革和18歲年輕人的投票權益在開玩笑。
台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖指出，18歲公民權修憲是台灣有史以來第一個修憲複決案，然而中選會在各種行政措施及宣傳方面卻沒有拿出應有的積極度，應該予以譴責。以宣傳為例，中選會邀請前大聯盟球星郭泓志擔任代言人，也拍攝相關宣傳影片，但卻沒有多少人知道或者曾看過宣傳片，至今還有近半數選民還不知道年底將進行修憲公投，凸顯中選會並沒有拿出作為行政機關的高度和積極度進行相關宣傳。
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