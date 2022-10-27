台積電領漲強彈9.5元！台股終場勁揚197點

▲台北股市今（27）日開高走高，終場上漲197.32點，收在12926.37點，漲幅1.55％，成交金額新台幣1753.20億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（27）日開高走高，終場上漲197.32點，收在12926.37點，漲幅1.55％，成交金額新台幣1753.20億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-27 14:10:20

美股26日4大指數跌多漲少，亞股今（27）日走勢分歧，韓股上漲1.49％，日股下跌0.27%，台北股市開高走高，終場上漲197.32點，收在12926.37點，漲幅1.55％，成交金額新台幣1753.20億元。權值股台積電終場上漲9.5元至385.5元，帶動其他重要電子股走強，像是聯電上漲3.02%，世界先進勁揚4.68%。而今日盤面焦點為IC設計漲勢強勁，低軌衛星族群表現也強眼。

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美股道瓊指數26日上漲2.37點，漲幅0.01%，收在31839.11點；那斯達克指數下跌228.12點，跌幅2.04%，收在10970.99點；標普500指數下跌28.51點，跌幅0.74%，收在3830.6點；費城半導體指數下跌28.4點，跌幅1.18%，收在2376.3點。

台北股市開高走高，早盤一度強漲逾200點，最高漲至12954點，場上漲197.32點，收在12926.37點，漲幅1.55％，成交金額新台幣1753.20億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場上漲9.5元至385.5元，漲幅2.53%。同樣為晶圓代工，聯電上漲3.02%，收在39.25元，其他重要電子股，如世界先進大漲4.68%，力積電漲1.48%，聯發科上漲1.73%，收在589元，鴻海則是守平盤。

而今日盤面焦點為IC設計，創惟、通嘉、偉詮電、力旺飆漲停，鈺創、立積、通泰、譜瑞、敦泰、揚智漲約1到9%。低軌衛星表現也搶眼，華通、台揚、同欣電、昇達科、漲約1到8%。

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