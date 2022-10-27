台鐵普悠瑪案上訴駁回　高院：超速與事故具因果關係

高等法院審理台鐵普悠瑪翻覆事故，今日駁回上訴，仍依過失致死罪，判司機員尤振仲4年6月，時任台鐵局機務處副處長柳燦煌、時任台鐵局綜合調度所所長吳榮欽均維持無罪。高院隨後也公布駁回理由。二審合議庭認為，翻覆路段限速85公里，相關鑑定結果顯示，事故發生時的車速超過140公里，超速過失與事故死傷具有相當因果關係，堪認定過失犯行。
高院刑庭發言人黃玉婷法官表示，尤振仲雖否認犯行，但事故確實是因他誤判ATP故障而關閉系統，直到翻車前均未開啟，另經運安會、逢甲大學的鑑定結果，均確認事故發生時的車速超過140公里，而翻車路段限速標誌85公里、普悠瑪號適用車速應低於75公里，超過傾覆臨界速度，尤振仲超速過失與事故死傷結果，具有相當因果關係，其過失犯行，堪以認定。
合議庭認為，原審量刑時已考量尤振仲違反注意義務之程度，造成死傷眾多之結果，及其犯後態度等情，量處近法定刑上限之刑度，部分被害人與其家屬對刑度無意見等一切情狀，認為原審量刑並無違法或不當之處，被告否認犯行、檢察官以原審量刑過輕為由提起上訴均無理由。
至於柳燦煌被控，未將ATP遠端監視系統列入檢驗測試程序，致列車在檢測時沒被察知系統未作動即投入營運，而吳榮欽則未查知ATP遠端監視系統未作動而有過失，合議庭認為，檢方均未能就2人有何違反規定、程序等各節舉證，何況ATP遠端監視系統屬通訊設備，與具有輔助駕駛、自動防護功能的ATP系統不同，普悠瑪事故是司機員恣意關閉ATP復超速行駛，嚴重違反列車運轉的操作程序造成，與柳、吳2人無相當因果關係存在，檢方上訴也無理由，應予駁回。