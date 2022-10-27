李永得助國片起飛：市佔率達16%　鼓勵電影投資金破億

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二個是支持前期的開發，所謂的前期開發是指，你的劇本可能只是有個故事構想，那麼你就寫一個計畫，開發計畫包括劇本，還有拍一些樣片，到你可以籌資為止，籌資包括文策院的投資或民間的投資，所以這個部分支持了200多部片，因為這個種子要先灑下去。
當然文化部支持的最大支柱之一就是輔導金，用傳統的輔導金制度，加上文策院融資額度，文化部跟中小企業信保基金所共同保證的金額可達80%至100%，而且利息前5年由文化部來負擔，歡迎電影人來申請。
部長李永得在這兩年當中，很認真在研究一些數據，他發現台灣的票房規模大概是3000萬到6000萬中間，所以投資的成本也大概是2000萬到5000萬中間，李永得表示：「這個規模很好，但我們現在政策上再增加一個部分，我們每一年至少要鼓勵2部製作規模超過1億以上，全力來支持好的題材能夠盡情的去發揮。」
部長李永得也指出，因為藝FUN券成果不錯，預計明年將藝FUN券常態化成為「文化禮金」，初步擬定禮金用於看電影、看書、看表演，1份文化禮金價值1200元，預計先從18歲青年開始實行，扎根年輕族群，養成他們看電影的習慣，也能打破國片單一類型的印象，政府編了2億預算，加上民間的1億資金，總共有3億元的基礎來發行。
秀泰集團總經理廖偉銘提到，今年國片累積180萬觀影人次，總票房達4.2億元，《目擊者》、《緝魂》的推手唐在揚是知名監製，他認為電影明星對票房有號召力，在許多大牌明星回流的這個時刻，應該讓他們看到更亮眼的劇本，伯樂影業董事長吳明憲補充，作品市場夠多、機會增加，就更有能力培育新演員。
監製唐在揚也提到，年輕族群不會排斥國片，如何宣傳到讓他們知道是很重要的，此外，也需要擴大資金面，不再只是侷限電影圈互相投資，或許能利用減稅或免稅的方式，吸引更多企業投資，才能一起把餅做大。