Meta推「閩南語轉英文」翻譯　幕後推手考慮開發客語版本

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對於該系統推出後，許多台灣客家鄉親希望Meta能推出客家話翻譯系統，《客新聞》就此詢問陳鵬仁「台灣有很多人講客語，未來是否會考慮研發『客語對英語』對翻系統？」陳鵬仁說，Meta未來的計畫是拓展更多語言，「我知道客語是我們考慮的語言之一，但未來要開發什麼？要以什麼語言優先？還是需要討論。」
《客新聞》繼續提問，「如果台灣有機構有大量的客語語料庫、且也願意提供這些語料，是不是會讓Meta有較高的意願研發？」
陳鵬仁表示，如果有大量的客語語料庫、有一些容易取得的語料庫，「一定是我們選擇的考量之一。」他說，如果有語料庫對Meta的研發當然會容易許多，因為他們在研發這系統的過程中，「語料取得的困難度比原本想像得還要大很多。」
不過陳鵬仁也向《客新聞》解釋，現階段Meta著重的重點是把閩南語對英語的系統優化到更精準、更精確，等這些技術精進後，再擴展到其他語種。
陳鵬仁也在線上向大家介紹他自己，他是台灣板橋人，雙親住在屏東、都講閩南語，在板橋住了20多年，台大資訊系畢業服完兵役後就到Facebook紐約辦公室上班，至今已經10年。
陳鵬仁指出，他進入臉書之初是以開發產品為主，例如大家熟悉的打卡功能等，就是他工作的主要範圍。四年前，他加入Meta AI 團隊，在團隊研究兩年後，才加入「語音對語音翻譯系統」的研發團隊，並著手開發「語音對語音」的翻譯系統。
陳鵬仁談起開發這系統的困難度時表示，要把閩南語與英語對翻的難度很高，因為閩南語的發音有七聲八調，加上有很複雜的變調規則，「我在檢視系統發音時，往往會發現系統講出來的腔調不對，就變成另外的意思。」他說，這是閩南語比較特別，「也是特別難解決的問題。」
陳鵬仁說，為了讓AI能學習閩南語，語料庫成為最重要的關鍵。團隊會選擇閩南語的原因是：一方面團隊有很多成員來自台灣來，且都會閩南語；另一方面則是取得語料庫也方便，包括台大、陽明交大等台灣的學術單位有相關研究外，大量的台灣連續劇也成為語料庫來源。因團隊成員懂閩南語，大家做系統測試、驗證時，「我們一聽就知道系統講得對不對，這也是我們選擇用閩南語開發這套系統的原因。」
陳鵬仁說，大宗的語料庫對系統學習有很大幫助，「因連續劇中同樣一句話，用不同的語調就有不同的意思，因此系統學習後，就比較容易較精準翻譯出來。」媒體詢問，Meta的AI系統能辨識台灣的口音嗎？陳鵬仁說，因為他是土生土長在台灣長大，加上語料庫也都取材台灣，因此台灣北部與南部的腔調都能辨識，「我相信應該涵蓋了台灣絕大部分的口音。」而這套AI語言系統一出世，已成功讓全球關注少數語言的人們振奮不已！