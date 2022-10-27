台北市公辦都更2.0遭質疑黑箱作業　住戶呼籲停止程序

我是廣告 請繼續往下閱讀
自救會住戶們砸既者會強調，住戶們贊成都更絕不是釘子戶！但是嚴重的程序瑕疵，如何讓人民信服！住戶質疑前後2次的平面配置圖出入太大，本來信任第一次的格局規劃，第二次的圖面出入實在太大，程序上讓其有受詐騙的感覺，卻無任何調整救濟的可能。
自救會住戶也質疑，好的政策應該也要有好的處理流程，但都市更新會除了未定期召開會員大會，蒐集權利人的意見，且在住戶仍一知半解、溝通不足的情形下，讓住戶簽下意願書。住戶面臨的是沒有充分溝通協調，一路粗暴強勢的程序執行，眼前只能被迫選屋搬遷，住戶的人生因此就要重新規劃；住戶表示渴望都更，但不認同資訊不足、未充分溝通加上粗暴的流程，同時沒有其他救濟管道，只好被迫向市府撤回意願書，然而市政府回覆，因意願書已經收集達到90%，所以程序會持續往前走，沒有回頭路，讓住戶們完全無法接受。
自救會住戶們質疑公辦都更2.0專案試辦計劃辦法，竟然沒有退場機制，怎麼會有這種陷害住戶的條款呢？不同意參與都市更新之住戶，被迫參與都更程序更應重視其程序保障，這樣是不符合正當法律程序的要求，讓都市更新淪為多數暴力，且違反憲法的比例原則。
自救會住戶們請求，台北市政府都市更新處及台北市住宅及都市更新中心，在釐清相關程序及本案之私有土地及建築物之所有權人未達90%以上同意繼續進行此公辦都更程序前，應該停止推動本都更案，以維權益。