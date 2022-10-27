全聯最強周年慶來了！最高享16.1%回饋　300項商品買1送1

▲全聯歷代最強周年慶即將開跑，會員最高可享16.1%回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯歷代最強周年慶即將開跑，會員最高可享16.1%回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-27 16:55:202022-10-27 17:09:01

號稱全聯福利中心史上最殺週年慶即將開跑，從明（28）日起一路到12月1日，超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，每週六日實體門市福利卡友使用全支付全額支付單筆每滿千元，送1000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。全聯行銷部發言人劉鴻徵也自信喊話，這次周年慶檔期回饋力度大，業績可望上看140億元！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯行銷部發言人劉鴻徵。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯超級省週年慶於10/28~12/1盛大展開，活動期間內於實體門市每週六日使用PX Pay儲值金全額支付，單筆每滿1,000元，贈800福利點，等於回饋8%，想要讓荷包省更多，福利卡友使用全支付全額支付單筆每滿1,000元，贈1,000福利點，最高回饋10%。此外，只要以全支付綁指定銀行信用卡，銀行卡友日滿1,000元享3%福利點回饋(不累贈)，以及滿月紅利最高可享3.1%回饋，合併上述優惠最高可享16.1%福利點回饋。

劉鴻徵表示，雖然市場面臨通膨危機，但民生必需用品的產業反而持續成長，目前沒有衰退的現象發生，但為了鼓勵民眾在家自煮省錢，所以特別加碼回饋，將回饋最高拉到16%，雖然去年同期有五倍券的效益，但本次優惠也是前所未見，預計可成長10%以上，挑戰突破140億收益。

周年慶期間，福利卡友單筆每滿400元，可抽10,000福利點，等於送出1,000元，共1,000名；而為鼓勵消費者自備購物袋，福利卡友單筆每滿400元且「自備環保袋」之交易，加碼抽1,000,000福利點，等同於10萬元，共計10名。另外，推出家庭清潔用品(除蟲/防蟲劑除外），單筆每滿399元，現折40元。

▲全聯首次與Gogoro合作推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」。（圖／全聯提供）
▲全聯首次與Gogoro合作推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」。（圖／全聯提供）
本次週年慶也推出一系列換購活動，首次與Gogoro合作推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」，限量500台，只要使用1,000福利點+2,988元購車訂金，並且到Gogoro門市完成尾款支付79,992元，即可獲得4大回饋，包括Gogoro帶輪可摺疊購物袋，價值1,280元；Gogoro收納型保冷/保溫袋，價值1,080元；全聯買菜金3萬福利點，價值3,000元；搭配政府最高可補助27,300元，合計最高現賺32,660元。

同時，於PX Pay轉轉樂推出加碼抽活動，扣除100福利點，將有機會轉中10,000福利點，每玩PX Pay轉轉樂3次以上者，即可獲得抽「Gogoro VIVA XL Belt(市價82,980元/台)」資格1次，玩6次有2次抽獎資格，玩越多次中獎資格越多。目前Gogoro在全台的全聯已佈建超過230處GoStation電池交換站點，是全台是零售通路中最多的合作夥伴，高雄鳳山保南門市更設有 TESLA 超級充電站，並且未來將會陸續設置。

10/28~12/1 Read Bread小農鮮奶系列商品全面88折。至於對環境最友善的OFF COFFEE 100%使用雨林聯盟認證咖啡豆，且持續推出自帶杯現折8元優惠。10/28~12/1 Read Bread小農鮮奶系列商品全面88折。至於對環境最友善的OFF COFFEE 100%使用雨林聯盟認證咖啡豆，且持續推出自帶杯現折8元優惠。

媽媽快衝！全聯免費送「1袋香蕉」　打流感疫苗再送1公斤

全聯週年慶瘋了！天天抽「整單免費」　12%回饋金輕鬆賺

全聯變身百貨公司！豪華5層樓+手扶梯　網讚：打趴菜市場

全聯便當「暗黑買法」曝光！店員不忍了　硬起來婆媽讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀