感恩會送泡麵碗！綠控林明溱、許淑華涉賄　投檢分案調查

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曾琮愷和另一候選人沈夙崢今（27日）繼續質疑，林明溱在全縣舉辦約130場說明會，都在幫許淑華及國民黨縣議員候選人輔選，並以政令宣導為名，由縣府官員發送價值300多元的不鏽鋼中熱泡麵碗。許淑華不只逐一握手喊拜託，還幫忙遞送禮品。
兩人今出示南投市平和里的說明會照片指出，主持人身穿許淑華競選背心，許淑華的司機幫忙把一盒盒泡麵碗拿給官員，再由官員拿給民眾。保守估算平均一場80人、一個泡麵碗350元，加上相關花費，130場下來需將近655萬元，
曾琮愷指出，不管是縣府出錢或縣長自掏腰包，現場喊當選、贈送超過法定30元的泡麵碗，在法律上就是賄選，且座談會開銷龐大，光靠林明溱的縣長薪水要17個月不吃不喝才能支付，其中涉及林明溱本人財產來源不明的問題，檢調也應調查清楚，還給南投乾淨的選風。
曾琮愷補充說明，林明溱24日被踢爆疑似賄選後，雖然持續辦理感恩座談會，但停止發放泡麵碗，讓許多參與的民眾感到失望。林明溱的反應，也表示他知道自己之前的行徑有構成違反《選罷法》第99條第1項「交付賄賂罪」的可能。
南投地檢署表示，曾琮愷遞狀告發林明溱、許淑華、張嘉哲涉犯賄選罪案，檢舉人提供泡麵碗、宣傳資料，地檢署已分案偵辦中，檢察官將依相關證據、資料調查釐清。該調的資料和調查方向都會有偵查作為。