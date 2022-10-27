男星「床戰親身經歷」公開！半夜熱情噴發　吵到隔壁鄰居

唐仲彣從「CHING G SQUAD」單飛，推出首張專輯《SPREAD》，主打歌《TURN IT OFF THE LIGHT》是18禁的求愛歌曲，充滿遐想的文字讓人聽了臉紅心跳，儘管單身1年多，天性浪漫的他表示：「談戀愛時最美好的一段無非是兩人要從『一壘』跑到『本壘』時彼此探索的過程。」至於歌詞是否是親身經歷？他笑說：「是『親身經歷』啊！是我被別人『吵』的親身經歷！因為之前大學租屋隔壁住了精力旺盛的情侶，有時候半夜回家都會聽到『熱情的聲響』！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 新歌就連爸媽也給予好評，不過唐仲彣的爸媽都是教職人員，好奇兩老第一次聽到露骨歌詞的反應？他提到爸媽都很開明，覺得男歡女愛是很正常的事情，也很鼓勵他想要表達的事情透過音樂表演出來。但其實他一開始走音樂路時父母很反對，6年前他辭掉科技業的工作，差點掀起家庭革命，「後來有跟他們解釋自己想要趁年輕衝一把，請他們給我3年時間闖看看，後來到了第三年就遇到爾宣、峻碩跟芮德開始組團，也讓爸媽看到我的成績，他們才漸漸放心。」▲▼唐仲彣推出18禁新歌《TURN IT OFF THE LIGHT》。（圖／星河音樂工作室提供） 《TURN IT OFF THE LIGHT》MV的拍攝過程也充分反映唐仲彣「敢衝」的一面，原來為了呈現歌詞中「新鮮刺激」的快感，導演特別選了一座20多層高樓大廈的頂樓拍攝，還讓他站在頂樓的屋簷處走動取景，雖然事前有跟大樓管理處申請拍攝，但如此冒險的舉動仍引起管理員高度關注，加上他在高處走動時還不時把頭往下直盯著看，管理員看到監視器以為他想不開，跑上來制止還差點報警，一度暫停拍攝。蘇慧倫素顏美到像化妝！索吻兒子遭拒 理由曝光她笑了獨／李玉璽失去情感！「拒絕親友的愛」 一靠近就憤怒郭富城慶57歲生日！罕曬「一家四口照」 女兒們外型曝光敖犬IG大頭貼「變火辣網美」！他崩潰揭真相：我該怎麼辦