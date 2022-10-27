女星牽手「原子少年」的他！依偎被目擊 男方讚像仙女
陳華發行個人首張專輯《華與浪漫》，日前在Legacy舉辦個人首場演唱會，演唱會除了請來師妹Sabrina胡恂舞擔任開場嘉賓外，好友「原子少年」LCY呂植宇也前來助陣，擔任壓軸嘉賓。
LCY呂植宇和陳華對彼此人生有重要意義，兩人近期首度合作，在公司安排下，合作最新單曲並男女對唱《想和你看五月的晚霞》，MV中兩人甜蜜撒糖的互動，被網友稱作『華宇CP』。陳華當晚唱到此曲時，大方邀請呂植宇登台，唱到情不自禁時兩人甚至牽起小手。呂植宇也帶來兩首自創曲，其中在校園爆紅的熱門曲《你的眼睛要了我的命》，更邀陳華一同合唱，兩人在舞台上時不時相互依靠。
被問及拍攝前有先約出來談心、營造「戀愛感」嗎？陳華和植宇實話實說，陳華表示：「沒有特別約喔，我們合作前第一次見面是在朋友的聚會上，後來在出席品牌活動上也有再碰面，所以MV拍攝當天就沒有那麼尷尬了。」倒是合作後對彼此原先的螢幕形象有進一步的認識，而且大大加分，呂植宇說：「因為在陳華的作品裡，她都是像仙女一樣，很有氣質、風格也很明確，原本以為她也是跟我一樣不怎麼說話的，但合作過程中，發現她其實滿活潑開朗的，對作品也很有自己的想法，有什麼想法就會積極的參與討論，這是跟我想的比較不一樣地方！」