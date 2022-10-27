蘭州封控過頭？確診者躺停車場、男廁隔離 苦忍10度低溫
中國二十大過後防疫標準如外界預期並未鬆綁，嚴格的動態清零與封控管理仍造成民怨叢生，近日甘肅蘭州封控更因為適逢氣候不佳導致網路輿論沸騰，有中國網友批評封城程度已經快趕上上海大封城，但當局卻因部分隔離床位不夠，要求當地人必須頂著下雨與低溫在停車場等戶外地點躺在行軍床上隔離過夜。
多地疫情反彈造成的次生災害層出不窮，近日甘肅省蘭州市連日多雨，氣溫更跌至10°C，但有不少當地民眾在網路上抱怨因為隔離設施已經不夠用，被要求在「露天停車場隔離」，同時張貼數張於蘭州西站的萬輝停車場拍攝的畫面。從畫面中可以看到露天停車場上至少有26張床位，而每張行軍床之間僅相隔一個停車位，有網友就諷刺表示「不知道在這樣的溫度下，躺一晚上啥感受？」、「蘭州沒有疫情、簡單露營而已」、「省市領導們你們冷不冷」。
相關照片逐漸曝光且引發議論過後，行軍床和被要求隔離的民眾一夕之間全被撤離，但也有當地網友公布另外的現場畫面，指出也有人被安排在洗手間隔離，一群人只能打地鋪，睡在男廁小便斗前；另外也有市民被載到蘭州市永登縣的幸福大道隔離，柏油路上放置了大批帳篷，而帳篷內只有單人床、簡單的桌椅、熱水壺、水盆、垃圾桶等。
蘭州防疫情況備受議論，蘭州市委宣傳部對此則簡單回應表示，當地連日來都無新增確診個案，但每日都有新增無症狀感染，政府宣布前往市內各醫院就診的患者及陪同家屬，除了要持24小時核酸陰性證明外，還須接受快速抗原檢測。