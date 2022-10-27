巷仔內 ／議員詐領補助費定讞 選區選情「單純一點」
最高法院今（27）日認定十多年前喧騰新北市地方的縣市議員涉收賄詐領補助費的案件上訴駁回，全案定讞，確定須入獄並褫奪公權。面臨年底九合一大選在即，其中已登記參選爭取連任的新北市議員何淑峰及金中玉，分別表示尚未看到判決書無法回應及若是確定也只能接受的簡單回應。新北選委會副總幹事黃堯張則表示，下周收到法院判決書後，將會討論是否剔除候選人資格，並將結果送交中選會公布。消息傳出，勢必讓這些選區的候選人們開始分析與搶攻多出來的選票，地方人士分析這樣結果讓選區選情單純化些，也是件好事，各自陣營對這次司法定讞案各自解讀、各有盤算。
熟悉地方選情的人士表示，最高法院駁回上訴顯示可以讓這些選區的選情「單純一點」，以兩人選區的新北第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）及第三選區（新莊）目前選情看來，一籃一綠的候選人，該選區各政黨也都有「超額」、「超前部屬」的提出人選，似乎早有預期司法案件定讞恐影響選舉席次的分配，現在這樣的結果，可以讓各陣營選票再單純化一點，對席次與票數的預估可以更精準些。
現任新北市議員的何淑峰、金中玉及高敏慧，將喪失議員資格，由上屆各選區落選頭的國民黨籍王明麗、時代力量的唐聖捷及曾柏瑜遞補接任遞補，雖然任期僅剩一個月，議會也結束會期，但仍要到市議會宣誓就職，三人也未登記參選下一屆市議員，可望成為史上最短任期的議員。
目前判刑定讞的高敏慧下屆已改由姪女高乃芸參選；何淑峰所在的新莊選區，形成國民黨「侯家軍」戴湘儀、小民參政歐巴桑聯盟陳宛毓及時代力量吳香君等女將爭取唯一的女性保障名額，也有機會出現超過兩位以上女性市議員；金中玉的選區除了有現任市議員陳儀君及劉哲彰外，還有國民黨黃心華、民進黨陳乃瑜及其他新人角逐，都有機會搶下已故市議員唐慧琳及金中玉的兩席席次，地方上也議論不已。