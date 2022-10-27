遞補新北市議員！任期不到2個月　曾柏瑜：無力感反而深

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她說，新店區的老議員金中玉以及其他11名議員，於2000年到2004年擔任台北縣議員期間，將議員補助費「賣」給舉辦活動與採購設備的業者，用人頭詐領補助款，歷經將近20年的訴訟，在今天終於有罪判決定讞。「這個案子並不是第一天發生，然而金中玉議員卻仍穩坐在議員寶座將近20年的時間。」
曾柏瑜指出，2018年時，她的選舉主軸之一，就是「讓陽光照入議會」。而時至今日，陽光遲來了，正義也遲來了，但終將到來。
她也說，從2015年開始，在新店深蹲超過1000多天的日子，更創立了新店第一個青銀共創的銀髮據點，做出第一份的新北市議會監督報告。在2018年的選舉中，她和團隊提出了許多大新店地區的改革政見，保括交通改革、居住正義、長照共老、公共托育等等，然而，很可惜這些政策都沒辦法順利實現。「我其實很想問，這四年，新店人過得好嗎？」
曾柏瑜表示，如果沒辦法在每一次的選舉中，好好把握自己手中的選票，支持真正正直、清廉、有理想的候選人，那今天這樣的狀況恐怕只會不斷在全台各地輪迴上演。如果不是因為貪污議員贏得選舉，這4年她有信心，一定可能促成很多改變。「可是這些都已經沒辦法實現了，僅僅剩短短不到2個月的任期，老實說我的無力感反而比較深。」
曾柏瑜說，她並沒有參與這一次的選舉，並不是因為放棄了政治，而是相信，政治的實踐並不是只有選舉一條路。
曾柏瑜表示，她想和所有的新北市民說，1126的選舉，請一定要把手中的選票，投給真正「乾淨」的候選人。「最後的最後，我還是想說，金中玉議員，還我被偷走了3年10個月任期啦！」