PGO 莫蘭迪電動車 現入手最低 $ 41,000
專注精品科技的PGO摩特動力，是國內唯一連續20年榮獲台灣精品獎的精品品牌，其中有「最美智慧電車」之稱的Ur1更是不少女性車主指定購買的車款，為響應全球ESG政策，PGO大方回饋消費者，現在搭配政府補助，PGO Ur1最低只要41,000元起。
Ur1為使用PBGN系統的智慧電車，承襲歐風速克達的經典外型設計，並融合現代化的電能科技，主打車色為莫蘭迪色系，莫蘭迪色呈現柔和的生活美學，簡約中流露出慵懶自在的美感，看似平靜卻充滿能量，將鮮豔亮麗的純色化成低調且高級感十足的車色，讓車主們騎出街頭新時尚。
PGO Ur1目前共有6種車色可選擇，現購車還可折抵$16,000 PGO購車金，若有符合政府補助條件，最低只要$41,000即可購入 Ur1，就是要讓大家用優惠價買到頂級規格的電動車。
今年電動機車相關政府補助即將於12月截止，呼籲大家要盡速申請以免向偶，另外Gogoro Network也發出公告說自明年1月1日起，將不再提供「騎到飽資費方案」（含電信、購車優惠）給新購車用戶，身為PBGN聯盟一員的PGO，鼓勵對電動車有興趣的朋友們，快來把握最後申請政府補助和騎到飽方案的機會！更多詳細請洽PGO全台電動車門市。