▲ 臺灣新車安全評等 TNCAP，首撞瞄準 Toyota Corolla Cross

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車安中心說明，依行政院核定「臺灣新車安全評等計畫(107-112年)」，交通部委託熟悉國內外車輛安全法規與國際NCAP相關制度及協助建立TNCAP規章之車安中心擔任TNCAP執行機構，統籌辦理運作管理及星級評等等事務，以及指定車輛中心為TNCAP檢測機構，負責辦理受驗車輛主動及被動安全等17項試驗。此外，車安中心為確保TNCAP制度之客觀及公正性，委請中華民國消費者文教基金會派員以一般消費者身分至經銷商展售據點以政府經費購車，並請台灣德國萊因公司確認車輛無變更情形，再交付車輛中心實驗室進行試驗，最終由車安中心將試驗數據轉換為民眾容易理解的星級評等結果並對外公布。
車安中心表示，我國自87年起實施強制性的車輛型式安全審驗制度，確保車輛具備最基本安全性，而TNCAP則有別於強制性車輛法規制度，係在市面上購買小客車(含客貨兩用車)，並以更嚴格的標準進行試驗，因此今(10/27)日首撞之受驗車輛是挑選去(110)年全年銷售量排名第一的TOYOTA Corolla Cross車型進行前方偏置撞擊試驗，後續將依TNCAP規章執行完整試驗工作。今日首撞見證活動揭開了臺灣新車安全評等計畫序幕，雖受限於實驗室場地容量及安全考量，無法讓所有人進入實驗室觀看，車安中心仍有安排網路平台Live直播方式開放全國民眾共襄盛舉，突顯TNCAP制度整體運作之公開透明，且增進外界對於國內推動TNCAP的認知及瞭解，彰顯國內推動臺灣車輛安全評等制度的重要象徵與意義，奠定車輛安全發展的重要新紀元。車安中心期許未來透過TNCAP評等結果，提供充分完整的透明資訊，保障民眾知的權利，並透過消費者的力量，促使廠商提升車輛安全性能，帶動產業向上升級，使我國車輛安全與國際水準同步，進一步降低道路意外事故傷亡及社會成本的付出。