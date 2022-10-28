【試駕】Audi Q5 40 TFSI Launch Edition入門且動力小但卻反而討喜

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為了滿足不同消費者需求，每款車都會規劃入門、中規與高規車型，高規車型當然就擁有完整的配備陣容與更高輸出的動力，而入門車型則有著更低的售價，但相對就會犧牲配備或性能，不過此次試駕的Audi Q5 40 TFSI Launch Edition卻讓人改觀，雖同樣在配備與動力有所調整，但與Q5 45 TFSI相比反而會選擇Q5 40 TFSI Launch Edition。
雖然Q5 40 TFSI Launch Edition在外觀上沒有advanced或S line套件裝飾，但小改Q5透過更銳利的輪廓與視覺更霸氣的水箱護罩，及散發強烈科技氛圍的頭尾燈組，使其就算沒有套件也有著吸睛和帥氣的樣貌。
Q5 40 TFSI Launch Edition在配備方面自當沒有較中高規車型來得齊全豐富，但攤開規配表就會發現僅少了運動化懸吊、全景天窗、跑車座椅加熱、駕駛座記憶、雙前座電動腰靠等無關痛癢的配備。其餘如12.3吋數位儀表、10.1吋中控螢幕、Android Auto/無線Apple CarPlay、無線充電、ACC主動式定速巡航控制(0～250km/h)、塞車輔助系統(0～65km/h)、主動式車道維持(65～250km/h)、前方預警式安全防護系統、盲點警示等皆有配備，有著和其它車型相同水準。除此之外Q5 40 TFSI Launch Edition還額外配備20吋輪圈、多彩環艙氣氛照明、360度全視角顯影、自動停車輔助等，進一步縮小和Q5 40 TFSI advanced/45 TFSI配備的差距。
Q5 40 TFSI與45 TFSI最大差異就是動力數據，雖同樣搭載2.0升渦輪引擎，但輸出調降至204hp/32.6kgm，由於動力較小因此從靜止加速至100km/h秒速也拉長到7.3秒，極速也減少到223km/h。雖該級距和選擇休旅車族群不會在意1.2秒的帳面數據差異，但實際表現還是有所不同，不過不同並不表示不足，起步加速到中段甚至一路到高速域表現雖不如45 TFS車型來得強烈，但Q5 40 TFSI整體仍給予令人滿足的能量，且略為平緩更易掌握的輸出特性，反而更適合作為家庭取向需求。另外12V輕油電系統於節能模式下以空檔滑行，或時速低於22km/h進入熄火狀態滑行，達到滿足降低燃油消耗需求。
Q5 40 TFSI雖在動力規格有所調降，但在底盤設定上同樣搭載quattro ultra四輪驅動系統，系統會依路面狀況或駕駛方式改變時快速調配驅動比例，在無感調配的狀態下提供令人有感的循跡安定性。除了穩定的循跡表現，在彎中雖沒有運動化懸吊加持，但於側傾對抗與路面撫平等也有高水準的表現，當然對於載人時亦能提供舒適的乘坐感受。
看完是不是應該知道要怎麼選？若我會選Q5 40 TFSI Launch Edition，首先以休旅車定位來說204hp動力已相當足夠，再來配備也幾乎相同，除非你真的想要全景天窗、電動腰靠、運動化懸吊，最後重點就是Q5 40 TFSI Launch Edition售價234萬元，與40 TFSI quattro advanced進化版和45 TFSI quattro S line運動版，有11萬和63萬元價差。