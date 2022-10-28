萬聖喝咖啡！7-11美式限3天「買1送1」 燕麥拿鐵買5送4
萬聖節不給糖就搗蛋、不喝咖啡就度估！7-11在線上、線下盛大舉辦「萬聖派對」，用咖啡、糖餅優惠同樂。限時祭出精品美式買1送1，還有CITY CAFE指定風味飲17杯、黑糖珍珠撞奶16杯都是均一價666元。響應「國際燕麥日」，APP行動隨時取也同步舉辦指定CITY燕麥商品「買5送4」，用5.6折直逼半價的折幅爽喝燕麥拿鐵。
雖然天公不作美，但許多幼兒園都在這幾天舉辦萬聖走秀活動，辛苦做手工的爸媽們，值得來杯咖啡。7-ELEVEN在門市、APP同步舉辦「萬聖派對」，實體門市自明（29）日起限時3天，精品美式不限冰熱買1送1，而APP上面的好康更多，今（28）日起至10月31日期間，CITY CAFE指定風味飲（脆酷摩卡／皇家伯爵／太妃焦糖／巧克力歐蕾）任選17杯666元，平均每杯39元；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶則是16杯666元、精品拿鐵12杯666元。
為了響應「國際燕麥日」，7-ELEVEN今（28）日起在門市推出CITY燕麥系列同品項第2杯10元，活動品項包含冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，等於原價75元的冰燕麥拿鐵，2杯特價85元，約是5.7折。；APP行動隨時取也開賣指定CITY燕麥商品「買5送4」，最高現省300元，用5.6折爽喝燕麥拿鐵。7-ELEVEN不可思議咖啡在活動期間買特選拿鐵，可免費升級為燕麥拿鐵，10月28日至10月31日期間，更可免費享萬聖節客製拉花。
萊爾富則超前部署雙11咖啡優惠，11月9日至11月11日於門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯，都只要特價1111元，最多現省869元，相當於下殺5.6折。雙11咖啡優惠可透過紙本券寄杯，或是選擇存入APP寄杯跨店領取。