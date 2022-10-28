星巴克很貴買不起？偏偏台灣人最愛喝 路易莎只排第三
台灣人到底多愛喝咖啡？根據國際咖啡組織統計，台灣人2021年共消費72.5萬包咖啡（每包60kg），全年咖啡消費總數約28.5億杯，平均每人每年約喝掉122杯，數據相當驚人。大數據股份有限公司今（28）日發布最新咖啡研究報告指出，高達4成台灣民眾一天至少喝1杯咖啡，而且最愛拿鐵、其次才是美式，至於最受歡迎的連鎖咖啡品牌，依然由星巴克穩奪市佔最高。
大數據股份有限公司發布最新《台灣民眾飲食習慣洞察—咖啡篇》研究報告，透過旗下《網路溫度計民調中心》針對18歲以上網友進行飲食習慣偏好調查，隨機抽樣1121份有效樣本。調查數據顯示，約4成台灣民眾每天至少喝1杯咖啡，只有14.8%民眾不喝咖啡。在會喝咖啡的受訪者中，66.3%偏好拿鐵咖啡，52.7%偏好美式咖啡。而在台灣買超商咖啡的情形十分普遍，90.1%咖啡族曾喝過7-ELEVEN咖啡，74.7%咖啡族曾喝過全家超商咖啡。
至於最受歡迎的連鎖咖啡霸主是誰？雖然星巴克單價被許多網友唱衰很貴、很盤，但根據數據顯示，過去一年喝過咖啡的受訪者中，喝過星巴克的民眾佔比還是最高（68.9%），其次才是85度（53.9%），換算成人口估計，過去一年約1130萬人至少喝過一次星巴克，進一步與地區、年齡做交叉分析，無論在北部、中部、南部以及所有年齡層中，喝過星巴克的比例都是最高。