「柚來搗蛋」 麻豆大白柚變身南瓜 給你不一樣的萬聖節

10 月底的萬聖節就是小朋友歡樂的時刻，「不給糖 就搗蛋」，南瓜骷髏臉妝點了萬聖節的氣氛。 10 月也是麻豆大白柚的產季，麻豆區農會為了讓小朋友能歡度不一樣的萬聖節，今 (28) 日特別與麻豆北勢國小在麻豆的白柚園中，聯合舉辦一場「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」。台南市長黃偉哲化身哈利波特為現場小朋友帶來驚喜，除了介紹推廣大白柚以外，更與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。

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黃偉哲表示，每年的 10 月底就是萬聖節，而 10 月正好是麻豆大白柚上市的時節，麻豆農會發揮巧思把白柚跟萬聖節結合在一起，一方面行銷白柚，一方面讓大家知道萬聖節到來了。麻豆農會把大白柚取代南瓜，用大白柚來呈現萬聖節的氣氛，絲毫沒有違和感，而且許多設計造型都很好玩，讓西洋的鬼節帶給國人的不是驚恐、而是驚喜，希望能吸引喜愛過萬聖節的民眾，讓大家一起來品嚐、享受好吃的麻豆大白柚。

麻豆區農會與麻豆區北勢國小合辦的「柚來搗蛋」活動，結合萬聖節活動，在碩果纍纍的大白柚果園舉辦食農教育體驗，利用大白柚與在地食材，製作一系列女巫手指餅乾、蝙蝠漢堡、眼球蛋糕 …… 等可愛又搞怪的應景餐點，透過趣味的方式讓學生在耳濡目染中認識家鄉的產業，期能永續傳承，在滿滿充當偽南瓜的大白柚所布置的場景與趣味遊戲中，讓小朋友在歡度一場別具教育意義的萬聖節，並達到行銷麻豆大白柚的效果。

▲大白柚變身南瓜，還有女巫手指餅乾、蝙蝠漢堡、眼球蛋糕，相當吸睛（圖／台南市政府提供）