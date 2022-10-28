馬斯克天價入主推特　第一件事開除執行長等多名高層

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計劃以440億美元天價收購推特一事，在喧騰多時後，終於塵埃落定。外媒報導，馬斯克已於當地時間27日完成收購案，據了解，馬斯克完成交易後，立刻解雇推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）等4名高層，理由是這些主管曾以垃圾帳號數量誤導他。
知情人士表示，遭馬斯克解雇的高層包括推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）、法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）及法律總顧問艾捷特（Sean Edgett），據說這些高層主管在完成交易時，原本還在總部裡，後來陸續被保全護送離開。隨著推特高層大洗牌，《CNN》報導指出，推特的下一步怎麼走，很有可能會因此衍生出許多新問題。
馬斯克曾表示，為了讓推特能夠真正地實現言論自由，打算重新制定推特的內容審核政策，他也不同意推特對多次違規的帳號實施永久停用的做法，未來在他的主導下，部分被永久停用的帳號可能重新出現在推特上，像是美國前總統川普。
先前曾更傳出馬斯克一旦收購推特，可能會進行75%的大規模裁員，導致推特在收購進入最後階段時，爆發員工離職潮，現在他在收購後第一時間開除高層，不少人擔心，恐怕只是裁員計劃的第一步。
《彭博》（Bloomberg）報導稱，馬斯克440億美元的推特收購交易，是按每股54.2元，向現有股東收購股份。