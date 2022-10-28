馬斯克親中？特斯拉50%利潤來自中國 應被當作中概股
世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日接受英國《金融時報》專訪中，談到若台海發生衝突，特斯拉將被捲入，蘋果也會陷入非常大的麻煩，而全球經濟也將遭受30%的損失。他因此建議，將台灣設立成中國的「一個特別行政區」（special administrative zone），他表示，「或許不會讓所有人滿意，但他們有可能以採用比香港更寬鬆的安排」，馬斯克親中言論引發輿論譁然，但若看到特斯拉的利潤來源，或許不難理解。摩根士丹利（大摩）最新報告指出，特斯拉高達50%利潤來自中國，未來10年應被視為是在中港股市上市的中國科技股。
大摩分析師瓊納斯（Adam Jonas）帶領的研究團隊發布報告指出，特斯拉高度依賴中國市場，與中國科技股走勢密切連動，「我們判斷特斯拉多達50%的利潤來自中國市場，使該股票形同中國科技股的衍生物」。受到清零政策與房市危機影響，中國經濟受嚴重影響，近日公佈的第3季GDP年增率3.9%，今年全年度的經濟成長可能遠低於5.5%目標，經濟差、消費者支出趨緩，特斯拉也難逃衝擊。
報導稱，特斯拉24日宣布將中國販售的Model 3與Model Y電動車售價大砍9%，顯示出作為全球最大汽車市場的中國，目前需求呈現疲軟態勢，特斯拉降價的舉動，可能衝擊早已相當疲弱的市場信心，進一步影響特斯拉股價。特斯拉股價在過去一段時間重挫逾20%。瓊納斯也在報告中將特斯拉目標價從350美元下修至330美元。
大摩報告指出，特斯拉對於中國市場的高度依賴，使其容易受到美中貿易戰、地緣政治緊張等因素影響。舉例來說，10月初在拜登政府推出半導體相關出口管制新規後，中國半導體股重跌，馬斯克卻選在此時建議台灣應成為中國的特別行政區，此話一出引發輿論譁然，但北京顯然相當滿意，中國駐美大使秦剛在推特發文，對馬斯克的涉台建議表示感謝。
大摩認為，特斯拉的銷售在2030年之前，都難擺脫依賴中國的情況，一旦美中衝突升溫，都會使特斯拉陷入險境，增添特斯拉股價的波動性