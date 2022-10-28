涉大巨蛋弊案！趙藤雄遭起訴求刑24年 今下午一審宣判
遠雄集團創辦人趙藤雄等人，因涉大巨蛋弊案、財報不實，以及賄賂民代官員護航開發案、眷改弊案等案件，2017年，遭台北地檢署依違反證券交易法、貪污治罪條例起訴，本月28日下午，台北地院一審宣判。
據了解，遠雄集團創辦人趙藤雄、趙信清父子，以及前北市財政局長李述德、新北市議員周勝考等人，因涉「大巨蛋弊案」，據檢調偵查，其中包括2012年間，趙藤雄為爭取土城開發案，並拉攏新北市都市計畫審議委員劉演交，示意副總魏春雄，將1200萬的設計案交由劉演交，劉獲181萬元不法利益；另，還透過魏春雄贈送10萬元的高級人蔘禮盒，給新北市城鄉局科長海治平，海治平則協助遠雄的新莊開發案。
除此之外，新北市議員周勝考，遭檢方查出與趙藤雄合謀，先是投標大巨蛋土方工程，之後於環評審查會中，護航遠雄集團的土城開發案，並向農業局等單位施壓，讓趙免徵1.7億元的奢侈稅。
2017年，遠雄集團創辦人趙藤雄等人，遭北檢依違反證券交易法、貪污治罪條例等罪嫌起訴，趙藤雄被檢方求刑24年，法院以5億5000萬元諭令趙藤雄交保。日前，合議庭認為趙藤雄恐有逃亡之虞，裁定趙藤雄、前財政部長李述德等人，延長限出境8月至2023年6月止。