月底免吃土！7-11「麵包10元」　熱狗大亨堡第2件半價　

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📍三角飯糰貼品品項任2件送茶葉蛋1顆
📍熱狗／大亨堡全品項任選第2件5折
📍21Plus雞胸肉任選第2件7.9折
📍蛋黃奶香麵包第2件10元
📍卡士達半月燒第2件6折
📍韓國MilkBaobab身體乳500ml特價390元，約6.6折
📍現蒸地瓜第2件5折
🟡好康2：滿200現折25元
10/29-10/30、11/5-11/6期間，憑icash pay結帳，買指定CITY／飲料／零食／啤酒／糖果／精補品／冰品／冷凍品，滿200元現折25元，或滿711元現折100元，單筆折抵上限300元。
🟡好康3：CITY飲品第2杯10元
10月29日至10月31日期間，到精品咖啡門市買精品美式買1送1。今（28）日起至10月31日，到門市買CITY飲品同品項同價位第2杯10元，活動品項包括脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、冰黑糖珍珠撞奶、熱經典純奶茶、冰經典純奶茶。
🟡好康4：咖啡17杯666元
OPEN POINT行動隨時取自今（28）日至10月31日限時4天，CITY系列飲品組合特價666元，最高可省下414元。
📍CITY CAFE指定風味飲任選17杯666元
📍CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯666元
📍CITY PRIMA精品拿鐵12杯666元
而全家超商在明後兩天（10/29、10/30）也有支付優惠，在全家實體門市使用全盈+PAY，單筆消費滿500元就送100元全家購物金，單筆消費不可累贈，每周每會員限1次。購物金會在消費後48小時內，以酷碰券形式存入APP，消費滿200元就可使用100元購物金，每筆消費限用1張。如果月底想省錢，不妨搶購即期品，Picard可頌8入原價225元，限時在全+1商城下殺到99元，平均單個12元、相當於4.4折，比買一送一更便宜，不過有效期限只到11月17日。