基隆最新民調！蔡適應小勝　年輕人不買單謝國樑送gogoro

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但在「看好度」部分，謝國樑則以41.7％領先蔡適應的29.1％，且基隆市民雖然對於現任市長林右昌市長有高達77.1％的施政滿意度，但其中卻只有43.7%的人會支持蔡適應，也顯示出兩者選票並未因為「綠色執政」而出現移轉，蔡適應仍有努力空間。
至於政見議題部分，本次選戰引發論戰的當屬謝國樑提出的「Let’s go電動一下」送年輕人電動機車的政見，民調顯示54.3％的基隆市民擔心基隆市政府財政不能負擔「送年輕人電動機車」的政策，認為能夠負擔的僅有16.5％；此也反映在民眾對此政見的支持度上，只有33.1％民眾支持，而竟有高達51.8％的過半民眾表達反對。
若進一步從交叉分析來看，蔡適應在20至39歲的支持度領先謝國樑，而在詢問「送年輕人電動機車」政見中，20至39歲的年輕族群認為財政不能負擔明顯高於全體選民、不支持這政見的也多於支持，顯見該政策不但沒有如謝國樑陣營預期地引起基隆年輕人的共鳴，反而適得其反地造成民眾對於基隆財政的擔憂，此也可能投射在對於基隆市長的投票選擇之上。
此次民調訪問係於2022年10月25日至10月26日進行訪問。此次成功訪問1,014位20歲以上有投票權的基隆市民眾，以基隆市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.08%。本次調查依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。