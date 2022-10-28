中油大火柯志恩關切遷村　市府要進行全面公安檢查

昨（27）日深夜，中油大林廠發生大火，引發大林蒲不滿，國民黨高雄市長候選人柯志恩說，他的印象中今年大林煉油廠就已遭開罰四次，市長陳其邁不應只有開罰、震怒，居民安全的問題才是最重要，居民所關切的遷村問題，到底什麼時候會得到一個完善的解決？高雄市政府除了罰中油530萬之外，也要求中油大林廠全區進行全面公安檢查。
柯志恩今日上午到中天寶殿參拜，並到旁邊的二苓早市掃街，針對昨日發生的大林煉油廠火警，柯志恩說，大林煉油廠今年已經有四次因為環保的問題而開罰，相信大家都不願意讓這件事情發生，然後市長永遠都是震怒，選舉到了，他的怒會比過去更重，但是對居民來說，最關切的是還是安全的問題。
柯志恩表示，大林蒲遷村已經談了15年，包括之前的經濟部長王美花也下來不斷地跟大家溝通協調，顯然還是沒有一個進展，發生這樣的事情居民還是非常恐慌的，這個問題，市長不是只有開罰、震怒，應該要跟中油方面來商討到底要怎麼樣解決居民安全的問題，這是比任何事情都還要重要的，要拿出一個具體的解決辦法。
而高雄市長陳其邁除昨晚第一時間趕赴現場外，今（28）早也立即召開晨會，會中表示昨日市府已針對中油大林廠區祭出停工及最重罰，並進一步作出指示，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於一周內提出，並請勞工局、環保局、工務局及經發局等針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。