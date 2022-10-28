蝦皮購物「11.11最強購物節」　攜手虎航抽1年搭機免運

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而台灣虎航商務長許致遠也指出：「航空業因政策的鬆綁而逐漸復甦，台灣虎航也積極布局並準備，就是期望給予旅客最佳的體驗，讓久未出國的民眾能好好迎接解封後的旅行初體驗。而此次與蝦皮購物的合作，則是希望透過電商平台龐大的網絡接觸到更多消費者，藉由雙方的品牌拉抬彼此的知名度，同時也為台灣虎航拓展疫後旅遊商機。」
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貳獎：台灣虎航日本航線機票套票（1名），共4趟來回（總價值72,000元），使用效期2023/1/1-2023/10/28
參獎：台灣虎航韓國航線機票套票（1名），共3趟來回（總價值54,000元），使用效期2023/1/1-2023/10/28
肆獎：台灣虎航泰國航線機票套票（1名） ，共3趟來回（總價值54,000元），使用效期2023/1/1-2023/10/28
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