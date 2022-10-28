蝦皮購物「11.11最強購物節」　攜手虎航抽1年搭機免運

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手台灣虎航抽1年搭機免運，月月出國不是夢！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手台灣虎航抽1年搭機免運，月月出國不是夢！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-28 14:00:00

蝦皮購物繼台北捷運限時免運、百萬汽車抽獎、競標豪宅後，今年蝦皮購物「11.11最強購物節」準備帶用戶飛上天！瞄準解封出國旅遊熱潮，與民眾報復性出國的心理，蝦皮購物「11.11最強購物節」將攜手台灣虎航送豪禮，只要領免運玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航不限航點機票１年免運套票（12趟來回），此外還有機會抽國人最愛的日本、韓國、泰國等三大旅遊勝地，最高4趟來回的獨家套票。

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邊境政策鬆綁掀起民眾出國熱潮，從一票難求的機位及漫天飛漲的機票價格，可明顯看出國人渴望出國旅遊的期待。即日起至11/11蝦皮購物與台灣虎航強強聯手，用戶只要領取6張0元起全站免運券並玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航12趟來回搭機套票。對於此次合作，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物積極拓展與多元品牌的夥伴關係，同時抓準時事議題的熱門趨勢，致力帶給用戶最有感的話題活動，進而提升用戶對於平台的黏著度、創造更滿意的消費體驗。面對電商年度盛事，蝦皮購物『11.11最強購物節』希望能再次突破過往給大家的驚喜，因此瞄準疫後出國熱潮，蝦皮購物首度與台灣虎航合作，除了透過送出1年搭機免運的獎項來強化消費者對於蝦皮購物『免運』的印象之外，也能讓消費者享受到兼具創新與實質的服務體驗。」

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」豪抽１年搭機免運！加碼再獻日韓泰三大旅遊勝地來回機票。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」豪抽１年搭機免運！加碼再獻日韓泰三大旅遊勝地來回機票。（圖／品牌提供）
而台灣虎航商務長許致遠也指出：「航空業因政策的鬆綁而逐漸復甦，台灣虎航也積極布局並準備，就是期望給予旅客最佳的體驗，讓久未出國的民眾能好好迎接解封後的旅行初體驗。而此次與蝦皮購物的合作，則是希望透過電商平台龐大的網絡接觸到更多消費者，藉由雙方的品牌拉抬彼此的知名度，同時也為台灣虎航拓展疫後旅遊商機。」

年末最強檔來襲！蝦皮購物「11.11最強購物節」不只送出6張0元起免運券，還要送台灣虎航不限航點機票１年免運，更大方加碼祭出日本、韓國及泰國三大旅遊勝地來回機票套票！即日起至11/11，至蝦皮購物領取0元起免運券，再玩環遊機票寶箱遊戲蒐集抽獎券，11/18早上11點準時觀看直播就有機會抱走專屬獎項，想要月月飛出國不用再擔心錢包夠不夠厚，只要擔心特休夠不夠用。

頭獎：台灣虎航不限航點機票1年免運（1名），共12趟來回（總價值216,000元），使用效期2023/1/1-2023/12/31
貳獎：台灣虎航日本航線機票套票（1名），共4趟來回（總價值72,000元），使用效期2023/1/1-2023/10/28
參獎：台灣虎航韓國航線機票套票（1名），共3趟來回（總價值54,000元），使用效期2023/1/1-2023/10/28
肆獎：台灣虎航泰國航線機票套票（1名） ，共3趟來回（總價值54,000元），使用效期2023/1/1-2023/10/28
伍獎：台灣虎航1,111元機票折抵金（170名），連續每天抽10名，使用效期自即日起-2023/3/25

▲瞄準解封出國旅遊熱潮！領免運玩遊戲，蝦皮購物攜手台灣虎航送你飛上天。（圖／品牌提供）
▲瞄準解封出國旅遊熱潮！領免運玩遊戲，蝦皮購物攜手台灣虎航送你飛上天。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「11.11最強購物節」完成下列二步驟，就抽1年機票抽獎券！

領取蝦皮購物「11.11最強購物節」6張 0元起免運券
每一用戶限領一次，免運券限於11/11 00:00-23:59使用（不含宅配）
再玩環遊機票寶箱遊戲蒐集台灣虎航飛機套票抽獎券，蒐集越多抽獎券得獎機率越高！
免費機會：每位用戶，每日有3次免費遊戲機會 。
兌換機會：每位用戶，每日可使用2蝦幣兌換1次遊戲機會（限99次）

不只最強、還要更強！1蝦幣起即可抽台灣虎航全航線來回機票及1,111元機票折抵金

即日起至11/11於蝦幣活動頁使用1蝦幣起即可兌換抽獎機會，讓你的小小蝦幣擁有無限可能，獎項包含：
台灣虎航新會員限定-1蝦幣抽全航線來回機票1組
台灣虎航會員限定-3蝦幣抽全航線來回機票1組
1蝦幣抽台灣虎航1,111元機票折抵金794組

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