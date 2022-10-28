侯家軍女將當選機率提高 侯友宜：做她自己、好好努力
新北市長侯友宜今（28）日前往新莊運動公園，出席地下停車場完工暨景觀休閒公園啟用典禮。現場媒體記者接連追問前高雄市長韓國瑜到新北輔選及市議員判刑定讞讓「侯家軍」女將戴湘儀當選機會大幅提升等新聞熱議，侯友宜還是簡單回應，表示大家願意為新北市做事，團結在一起，為這塊土地奉獻，好好做事情、好好努力。
媒體提到新北市11名前任、現任議員涉及收賄詐領補助費案，昨天判刑定讞，其中第三選區原本競選連任的何淑峰也被判刑定讞，外界認為戴湘儀當選機會大幅提升。對此侯友宜表示，年輕的朋友願意積極的為公共事務投入更多的熱忱，讓新莊、讓新北市會更好，自己都給予加油、繼續努力；強調很多的事情是在一個過程，要靠自己努力的往前衝、往前拚，展現願意為這塊土地做更多的奉獻，最主要是做她自己，好好努力。
媒體再追問韓國瑜到新北市議會幫議員站台的反應，侯友宜表示，每一個人面對所有有志一同、願意為新北市做事，或是提供更多寶貴的意見，都團結在一起，好好做事情，讓新北市會更好。
侯友宜今日上午10時參加新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園啟用典禮，正好與到新北市議會出席輔選的韓國瑜相差近一個小時，隨後侯友宜整日無公開市政行程，晚間則是南下與雲林縣長張麗善進行合體車隊掃街及參香行程。
▲侯友宜出席新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園啟用典禮。（圖 ／記者吳嘉億2022.10.28）