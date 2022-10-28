鍾明軒留學「砲轟德國女」！網見衝突過程讚爆：以你為榮

▲鍾明軒透露，人在美國留學的他，遭到德國女生種族歧視，爆發衝突。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）
▲鍾明軒透露，人在美國留學的他，遭到德國女生種族歧視，爆發衝突。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-28 14:27:412022-10-28 14:29:35

知名Youtuber鍾明軒，今年6月大學畢業後就飛往美國展開留學之旅，時不時也會和大家分享美國生活。不過，鍾明軒日前竟透露，他在學校與一名德國女生起衝突，受到對方種族歧視，結果鍾明軒的反擊，卻意外獲得眾人讚賞，直呼「台灣人以你為榮！」

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鍾明軒21日在YouTube上傳影片，分享在美國的日常生活。影片裡，鍾明軒就聊到，昨天才在學校和一名德國女生發生衝突的故事，他說，當天和一群來自荷蘭、法國、德國的朋友們，一起跟別人組隊打排球，打完後大家還想打籃球，於是他就建議分成兩組比賽，結果該名德國女生卻不理他。

直到另一名台灣朋友幫忙再次溝通後，德國女生竟然回，「你們自己去玩吧，我想要Be a long（獨自一人）！」接著就把其他朋友們通通帶走，刻意排開亞洲人，這讓鍾明軒非常火大，立刻打給朋友詢問，「我現在遇到種族歧視，來～英文怎麼講？」

▲鍾明軒透露，人在美國留學的他，遭到德國女生種族歧視，爆發衝突。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）
▲鍾明軒坦言，當下被排擠的感覺非常差，罵了一連串的英文後就離開現場。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）
得到答案後，鍾明軒立刻攤牌「Are you racist？」只見德國女生大聲否認「NO～」鍾明軒英文能力瞬間爆棚，「because we are Asian, so you don't wanna play with us？Really？We live in the global. We are family. Maybe next time you can change your attitude, ok？」後面還補了一句「I'm very very very not happy right now！」就轉身離開現場。

影片曝光後，許多網友拍手叫好，「身為台灣人的你可以勇敢地據理力爭，真的以你為榮」、「大多數亞洲人到西方國家就算被歧視都會忍住，不敢站出來講…但明軒卻勇敢站出來講，真的值得我們學習。謝謝明軒！」、「謝謝你挺身而出捍衛了身為亞洲人的尊嚴…我就是喜歡明軒這種敢講的個性，不做作！」、「在異鄉還是不改有話直說的性格，這個部分敬佩。」（編輯：詹鎰睿）


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