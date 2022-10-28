台北車站K區地下街經營權惹爭議

▲台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案，驚爆投標廠商「借屍還魂」弊端！（圖／NOWnews資料照片）
▲台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案，驚爆投標廠商「借屍還魂」弊端！（圖／NOWnews資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-10-28 20:00:442022-10-28 20:05:19

台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案，驚爆投標廠商「借屍還魂」弊端！台北市議員應曉薇調查發現，誠品生活股份有限公司原本以每月826萬元租金向台北市政府投標取得K區地下街經營權，經營期間多次向市府請求減租不成而解約，今年9月20日市府重新公告招標，誠品集團又以百分之百持有的台詮股份有限公司投標，推估每月租金將驟降數百萬元，資格標顯然有問題。應曉薇要求市府立即改正重新辦理招標，否則將追究官員涉及圖利刑責。

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誠品生活股份有限公司於108年12月，以每月826萬元向台北市政府投標取得台北車站K區地下街經營權，經營期間自109年4月1日至114年3月31日止；期間誠品生活多次向台北市政府表達減租請求，經多次協調未果，最終解約撤出台北車站K區地下街之經營。應曉薇表示，在疫情最嚴峻的時候，應該是同島一命，但誠品卻因為營運不佳，想盡辦法要與台北市市場處解約，最後市場處竟然還想出辦法讓誠品可以提早解約。

今年9月20日，台北市市場處重新公告「台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案」，推估每月租金相較誠品生活得標時驟降數百萬元；其後業界屢傳誠品生活將以其他關係企業再行投標，企圖以「借屍還魂」方式用較低的承租成本，再度取得台北車站K區地下街。

▲（圖／取自維基百科）
▲台北車站平面位置圖（圖／取自維基百科）
根據台北市市場處公告的招標資格，「曾承租或使用市有不動產的公司，並於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約情事者，均不得參加投標或作為決標對象」。台北市市場處也曾公開表示，「誠品若提前終止K區地下街商場租約，將不能參與下一次招標。」

據了解，本月27日「台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案」辦理資格標審查，誠品生活改以關係企業台詮股份有限公司投標，竟通過台北市市場處的資格標審查。

根據經濟部商業司的登記資料，「誠品股份有限公司」持有「誠品生活股份有限公司」51%股權，是擁有實質控制權的大股東，兩家公司的負責人都是吳旻潔。「誠品股份有限公司」同時持有「台詮股份有限公司」100%的股權，台詮負責人陳怡林也是由誠品股份有限公司指派的法人董事。

從持股關係分析，誠品股份有限公司可以說是誠品生活及台詮的母公司，陳怡林在誠品集團相關事業擔任重要職務，誠品生活100%持股的「八心八箭股份有限公司」及「誠品旅館事業股份有限公司」，均指派陳怡林為董事長。公司登記資料也顯示，誠品股份、誠品生活及台詮這3家公司的登記地址相同，顯然是緊密結構的關係企業。

台詮股份有限公司實質為誠品生活股份有限公司的分身，堂堂台北市政府及市場處竟任由『誠品』玩弄於股掌之間，豈非棄全體市民權益不顧？倘此案例一開，市府所有標案皆可效法，豈不為違約不履行之廠商敞開圖利之大門，絕非法治社會所容許，台北市政府亦恐有圖利之嫌，更非全體市民之福。

台北市長柯文哲今天上午表示，針對這個問題內部會再討論，每一條似乎都合法，最後看起來卻怪怪的，規定停約原廠商不可以再回來標，那如果換子公司再來呢？這是好問題，換一家相關公司或持股公司，這可不可以，這叫法律漏洞，會再安排晨會找法務局、產業局來討論。

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