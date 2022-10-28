台北車站K區地下街經營權惹爭議

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今年9月20日，台北市市場處重新公告「台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案」，推估每月租金相較誠品生活得標時驟降數百萬元；其後業界屢傳誠品生活將以其他關係企業再行投標，企圖以「借屍還魂」方式用較低的承租成本，再度取得台北車站K區地下街。
根據台北市市場處公告的招標資格，「曾承租或使用市有不動產的公司，並於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約情事者，均不得參加投標或作為決標對象」。台北市市場處也曾公開表示，「誠品若提前終止K區地下街商場租約，將不能參與下一次招標。」
據了解，本月27日「台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案」辦理資格標審查，誠品生活改以關係企業台詮股份有限公司投標，竟通過台北市市場處的資格標審查。
根據經濟部商業司的登記資料，「誠品股份有限公司」持有「誠品生活股份有限公司」51%股權，是擁有實質控制權的大股東，兩家公司的負責人都是吳旻潔。「誠品股份有限公司」同時持有「台詮股份有限公司」100%的股權，台詮負責人陳怡林也是由誠品股份有限公司指派的法人董事。
從持股關係分析，誠品股份有限公司可以說是誠品生活及台詮的母公司，陳怡林在誠品集團相關事業擔任重要職務，誠品生活100%持股的「八心八箭股份有限公司」及「誠品旅館事業股份有限公司」，均指派陳怡林為董事長。公司登記資料也顯示，誠品股份、誠品生活及台詮這3家公司的登記地址相同，顯然是緊密結構的關係企業。
台詮股份有限公司實質為誠品生活股份有限公司的分身，堂堂台北市政府及市場處竟任由『誠品』玩弄於股掌之間，豈非棄全體市民權益不顧？倘此案例一開，市府所有標案皆可效法，豈不為違約不履行之廠商敞開圖利之大門，絕非法治社會所容許，台北市政府亦恐有圖利之嫌，更非全體市民之福。
台北市長柯文哲今天上午表示，針對這個問題內部會再討論，