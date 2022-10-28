最高境界！炎亞綸再與「地震」扯上邊 超自嘲商品曝光
炎亞綸將於11月20日於北流舉行「炎宇宙@aayan1120 炎亞綸台北演唱會」，隨著時間倒數，寵粉的他也提前準備驚喜，於今（28）日搶先公開演唱會周邊；這次所有的周邊商品皆由炎亞綸親自發想設計，更發揮自嘲極致，推出「震能量包」；周邊帽更直接取名為「十大傑出青年帽」令人莞爾。
上週甫宣布將舉辦睽違10年的個人演唱會的炎亞綸，這次演唱會將結合戲劇、時尚、綜藝及社會關懷，將炎亞綸的多重面向在這場演出一口氣呈現。而今天正式曝光讓粉絲們敲碗已久的演唱會周邊商品；延續演出概念，周邊企劃回歸「炎亞綸」本體，僅此一次絕無僅有的結合了他的著名語錄及自嘲梗，炎亞綸也透露：「這次演唱會並不是大家所想像的演唱會，當然『自嘲』的橋段絕不會少，因為我銘記以前曾有一個老師說過『自嘲是幽默的最高境界』，於是我們從這裡做發想，陸續收到同事們的回饋，過程很好玩。」
這次周邊內容包括「十大傑出青年帽」、「震能量包」、「炎宇宙PVC防水海報」、「震能語錄 貼紙＋胸章」及「炎宇宙T恤」五大商品；其中「震能量包」也是炎亞綸這次首推的商品，其中充滿自嘲意味的「震能量包」裡頭包括輕便雨衣、手電筒、哨子；「十大青年傑出帽」則結合他近期獲得第60屆十大傑出青年的時事，他笑說：「這頂帽子戴上後大家絕對會有如被神一般的加持，很適合送給親朋好友。」