巷仔內／陳以信上台踢爆國寶被摔破　何謂「國是論壇」？

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每週五和隔一週的週二，立法院舉行全院委員會（簡稱院會），一場院會始於週五、結束於隔週週二。當院會在週五早上9時開會，一開場，就是1個小時的「國是論壇」時間，由立法委員登記發言，每人發言3分鐘，各言己見、題材廣泛。
由於「國是論壇」僅是立委針對政策發表個人言論，沒有官員與之詢答交鋒，因此私下被戲稱是立委的「演講比賽」。多數立委會選擇把「有料的」內容留待質詢時拋出，再要求官員即時回應。而陳以信選擇在較不受到矚目的「國是論壇」上提出重大爆料，實屬少見。
回顧歷史，「國是論壇」的源起，始於1994年第二屆立法院。當時許多立法委員利用確認議事錄的名義，進行程序發言、杯葛會議進行，於是，在李泉源、許添財、謝長廷等立委的呼籲下，設立「國是論壇」制度，並於該年9月23日第一次施行。
由於現在媒體與網路科技發達，立委有多元管道可以陳述意見，「國是論壇」的功能逐漸喪失。2018年5月24日，立法院司法法制委員會曾初審通過多項國會改革法案，其中就包括廢除「國是論壇」，盼藉此增加議事效率，但目前仍尚未通過。
直至今日，漸漸不被重視的「國是論壇」才又因陳以信的重大爆料，再度引起世人關注。