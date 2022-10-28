巷仔內／陳以信上台踢爆國寶被摔破　何謂「國是論壇」？

▲國民黨立委陳以信在立法院院會的「國是論壇」上爆料，指故宮國寶瓷器被摔破。（圖／翻攝國會頻道）
▲國民黨立委陳以信在立法院院會的「國是論壇」上爆料，指故宮國寶瓷器被摔破。（圖／翻攝國會頻道）

記者鄭宏斌／特稿

2022-10-28 16:09:492022-10-28 16:11:21

國民黨立委陳以信今（28）日上午在立法院院會的「國是論壇」上爆料，指故宮國寶瓷器被摔破，高層還刻意隱匿，引發各界譁然。然而，所謂的「國是論壇」是什麼？這和立委平時上台質詢官員又有什麼不一樣？《NOWnews今日新聞》帶您一探究竟。

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「國是論壇」是中華民國立法院的議事制度，是一個讓立法委員暢抒已見的場合，談的是國家大事，也可以是民生小事，反映民意、議題不限。不過，要特別注意的是，正確名稱為「國是論壇」，而非「國事論壇」。「國是」之意，指的是「國家的重大政策方針」。

每週五和隔一週的週二，立法院舉行全院委員會（簡稱院會），一場院會始於週五、結束於隔週週二。當院會在週五早上9時開會，一開場，就是1個小時的「國是論壇」時間，由立法委員登記發言，每人發言3分鐘，各言己見、題材廣泛。

由於「國是論壇」僅是立委針對政策發表個人言論，沒有官員與之詢答交鋒，因此私下被戲稱是立委的「演講比賽」。多數立委會選擇把「有料的」內容留待質詢時拋出，再要求官員即時回應。而陳以信選擇在較不受到矚目的「國是論壇」上提出重大爆料，實屬少見。

回顧歷史，「國是論壇」的源起，始於1994年第二屆立法院。當時許多立法委員利用確認議事錄的名義，進行程序發言、杯葛會議進行，於是，在李泉源、許添財、謝長廷等立委的呼籲下，設立「國是論壇」制度，並於該年9月23日第一次施行。


由於現在媒體與網路科技發達，立委有多元管道可以陳述意見，「國是論壇」的功能逐漸喪失。2018年5月24日，立法院司法法制委員會曾初審通過多項國會改革法案，其中就包括廢除「國是論壇」，盼藉此增加議事效率，但目前仍尚未通過。

直至今日，漸漸不被重視的「國是論壇」才又因陳以信的重大爆料，再度引起世人關注。


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