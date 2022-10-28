《天堂M》台版「陣營戰」今開跑　七大職業全新形象公開

▲《天堂M》台版獨家「陣營戰」10月28日開跑。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》台版獨家「陣營戰」10月28日開跑。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-28 15:54:03

人氣手遊《天堂M》今（28）日開跑「荒野之戰」雙月改版的陣營戰活動，全新「陣營集結」玩法，選擇三大陣營與戰友一起完成挑戰目標、共同爭奪陣營榮譽，並兌換多達18種各式虛寶獎勵。

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《天堂M》10月28日開跑台版獨家活動「陣營戰」，玩家在網頁活動中選擇「亞丁」、「海音」、「肯特」三大陣營，完成指定項目來蒐集陣營幣，可提升陣營聲量並解鎖兌換獎勵的項目。其中，可兌換「最高級變身／魔法娃娃抽卡小包(活動)」，有機會開出「傳說級變身卡／魔法娃娃卡」等多達18種獎勵。

《天堂M》蒐集「陣營幣」兌換獎勵。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》蒐集「陣營幣」兌換獎勵。（圖／遊戲橘子提供）
📍陣營簽到
即日起至12月4日，每日簽到可獲得BUFF「鬥神之符(活動)」，具有PVP傷害+3的效果，簽到所獲得的獎勵，將根據陣營聲量等級的提升而增加。

📍陣營目標
於遊戲內完成六大目標，包含「PVP擊殺其他玩家」、「完成血盟突襲」、「擊殺世界副本怪物」、「名譽金幣消耗」、「卡片合成次數」、「陣營勳章消耗」，對應門檻將發放對應數量的「陣營幣」。

📍陣營菁英／任務
官方將於10月31日公告成為「陣營菁英」的玩家名單，「陣營菁英」需召集玩家一起完成隱藏任務，團隊互助達成目標，帶領陣營成員獲得更多陣營幣，擔任陣營菁英的玩家可獲得高達五倍的「陣營幣」。

📍陣營排行
陣營排行分別為：「陣營聲量排行榜」、「團隊養成排行榜」、「攻城掠地排行榜」。將根據陣營成員們的遊戲行為進行統計，依照排名等級可獲得不同數量的「陣營幣」，其中「攻城掠地排行榜」第一名的陣營可額外獲得「冠軍戒指(攻城戰)」並獲得稱號「強虜灰飛煙滅」攻擊速度+10%效果。

▲《天堂M》陣營菁英。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》陣營菁英。（圖／遊戲橘子提供）
「個人名片」搭配陣營戰同步開放，即日起至12月4日，玩家可在網頁選擇七大職業的全新形象名片，可透過交換代碼蒐集各職業版本；玩家於遊戲的指定副本狩獵可累積名片經驗值及「陣營幣」，達指定經驗值將自動升級，「陣營幣」掉落量及經驗值也隨之提升。此外，將根據玩家的活躍度指標，將名片品質分為「高級」、「稀有」、「英雄」、「傳說」、「神話」共五大品質，輸入對應等級的名片代碼，有機會獲得「龍之鑽石(活動)」、「祝福聖水(大)」、「神秘的變身抽卡包(期間)」等獎勵。官方同步推出七大職業新形象的「荒野女神實體角色卡」，活動期間累積滿5000陣營幣或擔任「陣營菁英」，官方將於12月9日前抽出得獎者。

▲《天堂M》七大職業全新形象名片。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》七大職業全新形象名片。（圖／遊戲橘子提供）

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