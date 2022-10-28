森山市集3天絕美登場 未開展已湧現大批排隊人潮

台南最受矚目的「 2022 森山市集」於今 (28) 日起連續 3 天，於南美館 2 館戶外廣場登場。台南市長黃偉哲表示，「森山市集」已經成為全台灣最重歡迎的市集之一，其散發出台南本地的文化與許多年輕人的文創，建構出豐富多元的一面，歡迎大家一起來細細品味。

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▲由德國慕尼黑空運來的瓷器展現出精緻華麗的餐桌文化（圖／記者林怡孜攝，2022,10,28）

邁入第 4 年的「森山市集」今年日期增加 1 天，共有 130 組國內外品牌參與，透過藝術、建築、影像、音樂、美食、五感生活，主題曲特地找「蘇打綠」的團長阿福特別打造出森林系音樂「宇宙蟲洞」，以充滿迷幻的樂音，讓聽者與大自然脈動一起呼吸。

今年森山升級加碼，整體策展樓層向上攀升，解鎖更多南美館 2 館高樓層秘境，規劃「市集、藝術表演、互動式工坊」 3 部分，也與日本金澤策展人岩本步弓合作，規劃金澤春ららら市區域，召集 14 組金澤市在地工藝品牌，與現場民眾分享；互動式工作坊，則邀請 20 組藝術家及創作者與民眾進行互動體驗。

而台南起家具 50 多年歷史的統一麵也首次與森山市集交陪合作，打造出全台最美市集的麵館 - 統一麵小時光麵館，現場可體驗如麵館現煮般的好麵工藝，同時也與日本插畫家茂苅恵合作推出限量提袋，讓生活、藝術與美味一次到位。

▲森山市集即日起為期3天，同時段周邊活動甚多，民眾可搭乘大眾運輸交通工具或接駁車前往（圖／記者林怡孜攝，2022,10,28）

森山市集總策展人謝小五表示，從小就對統一麵具有深厚情感，因此當統一麵推出小時光麵感系列影片時，感到十分驚豔，至今統一麵將小時光麵館從螢幕裡推向螢幕外，推出全新新品 - 小時光麵館系列，唯美展現如麵館現煮般的幸福味。經典老品牌穿越復古向現代致敬，因此有了想法聯手打造首座在台最美市集的麵館。

最美市集裡的統一麵小時光麵館，可以品嘗到新口味「花椒擔擔麵」，歷經 3 年開發，吃的到麵館般的現煮口感，調味以獨門川蜀工藝，將花椒、子彈椒及經典紅蔥等元素完美融合，不過份的辣展現出精緻輕妙的口感，口口銷魂。