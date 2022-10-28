森山市集3天絕美登場 未開展已湧現大批排隊人潮

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邁入第4年的「森山市集」今年日期增加1天，共有130組國內外品牌參與，透過藝術、建築、影像、音樂、美食、五感生活，主題曲特地找「蘇打綠」的團長阿福特別打造出森林系音樂「宇宙蟲洞」，以充滿迷幻的樂音，讓聽者與大自然脈動一起呼吸。
今年森山升級加碼，整體策展樓層向上攀升，解鎖更多南美館2館高樓層秘境，規劃「市集、藝術表演、互動式工坊」3部分，也與日本金澤策展人岩本步弓合作，規劃金澤春ららら市區域，召集14組金澤市在地工藝品牌，與現場民眾分享；互動式工作坊，則邀請20組藝術家及創作者與民眾進行互動體驗。
而台南起家具50多年歷史的統一麵也首次與森山市集交陪合作，打造出全台最美市集的麵館-統一麵小時光麵館，現場可體驗如麵館現煮般的好麵工藝，同時也與日本插畫家茂苅恵合作推出限量提袋，讓生活、藝術與美味一次到位。
森山市集總策展人謝小五表示，從小就對統一麵具有深厚情感，因此當統一麵推出小時光麵感系列影片時，感到十分驚豔，至今統一麵將小時光麵館從螢幕裡推向螢幕外，推出全新新品-小時光麵館系列，唯美展現如麵館現煮般的幸福味。經典老品牌穿越復古向現代致敬，因此有了想法聯手打造首座在台最美市集的麵館。最美市集裡的統一麵小時光麵館，可以品嘗到新口味「花椒擔擔麵」，歷經3年開發，吃的到麵館般的現煮口感，調味以獨門川蜀工藝，將花椒、子彈椒及經典紅蔥等元素完美融合，不過份的辣展現出精緻輕妙的口感，口口銷魂。
台南市觀旅局提醒民眾，10月底台南活動眾多，中西區包含明天河樂廣場的餐酒嘉年華、赤嵌萬神節、海安商圈裝神弄鬼萬聖派對等，建議參加活動的民眾以散步方式、搭乘大眾運輸，或者搭乘巡迴4個活動間的雙層巴士接駁專車前往，洽詢。