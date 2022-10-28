萬聖限定！《異外!不獸控制》送千份好禮　再抽高檔餐券

▲《異外!不獸控制》特企上線，同步推出「月光心不慌，這個萬聖不給糖！」贈獎活動。（圖／漫畫星、文學星提供）
▲《異外!不獸控制》特企上線，同步推出「月光心不慌，這個萬聖不給糖！」贈獎活動。（圖／漫畫星、文學星提供）

本報訊

2022-10-28 16:39:14

10月31日就是一年一度搞怪有理的萬聖節，beanfun!漫畫星×文學星獨家鉅獻，台灣原創圈最強檔《異外!不獸控制》特企，8位專精各領域的創作者搗蛋出擊。特企上線同時推出「月光心不慌，這個萬聖不給糖！」閱讀活動，邀請各路讀者收看漫畫、小說，暢遊奇異盛會，還能瘋玩解任務拿好禮。即日起，只要在漫畫星、文學星完成指定閱讀任務，即可獲得限量2000份的「橘子支付-零用金」，還能抽「茹絲葵牛排館禮物卡」、「旭集下午茶餐券」。這個萬聖節不用再吃糖，漫畫星×文學星帶你去吃高檔牛排、下午茶，盡情在萬聖夜狂歡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「異」於常人的題材　玩出二次元新高度
漫畫星×文學星準備突破你對萬聖節的想像，特企《異外!不獸控制》共有8篇風格各異的作品，由超人氣漫畫家二毛、黃色書刊、欸恩波、凱吉，獸圈大手KU-N、狷，以及著名BL專門小說家M.貓子、依讀，8位作者大玩獸人、人外異形等搞怪元素，營造濃厚的詭異氛圍，搭配節慶打造沉浸式閱讀體驗。此外，耽美界新星小說家依讀，也交出全新原創長篇小說《怪物結案報告》釋放搗蛋能量，故事講述楚肖體內寄宿著不明怪物，讓他感到飢餓不已，時時刻刻都在渴求食物及愛情。就在他瀕臨失控時，遇見了陌九生，這次相遇為他的悲慘生活帶來轉機，同時一步一步接近「怪物」背後的真相。此篇大作封面插畫，更是由疾病管制署《疾病擬人》系列的繪師ALOKI操刀。重磅奇幻新作《怪物結案報告》加上《異外!不獸控制》特別企劃，最High的二次元萬聖節，在漫畫星和文學星逐漸展開。

▲欸恩波《驅魔師與狼人》充分表現出獸人的危險與野性。（圖／品牌提供）
▲欸恩波《驅魔師與狼人》充分表現出獸人的危險與野性。（圖／品牌提供）
閱讀任務抽好禮　帶你大啖星級料理


【beanfun! 漫畫星】
即日起 ~ 10/31 23:59 閱讀萬聖節特企作品《異外！不獸控制！》任3話，並收藏+點讚按豆，即可獲得限量1000份「橘子支付-零用金15元」。

加碼任務：
(1)收藏及閱讀萬聖節特企作品《異外！不獸控制！》全集並按讚點豆。
(2)完整閱讀原創作品任3部任3話。

再抽「茹絲葵雙人牛排套餐」禮物卡抽獎資格。
活動詳情：https://bean.fun/Gr2Ud

▲文學星最新原創強打《怪物結案報告》。（圖／品牌提供）
▲文學星最新原創強打《怪物結案報告》。（圖／品牌提供）
【beanfun! 文學星】
即日起 ~ 10/31 23:59 閱讀萬聖節特企作品《異外！不獸控制！》全2篇，並收藏+點讚按豆，即可獲得限量1000份「橘子支付-零用金20元」。

加碼任務：
(1)收藏及閱讀萬聖節特企作品《異外！不獸控制！》全集並按讚點豆。
(2)收藏及閱讀原創作品《怪物結案報告》並按讚點豆。

即可獲得「旭集下午茶餐券x2」抽獎資格。
活動詳情：https://bean.fun/06S3D

誠品站前店感謝祭 光時代助打造萬聖AR場景

特企／《妖怪三國志 竊國戰爭》慶萬聖　蒐集南瓜換獎勵

誠品站前店感謝祭 推萬聖AR抓鬼活動

萬聖喝咖啡！7-11美式限3天「買1送1」　燕麥拿鐵買5送4

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀