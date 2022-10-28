萬聖限定！《異外!不獸控制》送千份好禮　再抽高檔餐券

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漫畫星×文學星準備突破你對萬聖節的想像，特企《異外!不獸控制》共有8篇風格各異的作品，由超人氣漫畫家二毛、黃色書刊、欸恩波、凱吉，獸圈大手KU-N、狷，以及著名BL專門小說家M.貓子、依讀，8位作者大玩獸人、人外異形等搞怪元素，營造濃厚的詭異氛圍，搭配節慶打造沉浸式閱讀體驗。此外，耽美界新星小說家依讀，也交出全新原創長篇小說《怪物結案報告》釋放搗蛋能量，故事講述楚肖體內寄宿著不明怪物，讓他感到飢餓不已，時時刻刻都在渴求食物及愛情。就在他瀕臨失控時，遇見了陌九生，這次相遇為他的悲慘生活帶來轉機，同時一步一步接近「怪物」背後的真相。此篇大作封面插畫，更是由疾病管制署《疾病擬人》系列的繪師ALOKI操刀。重磅奇幻新作《怪物結案報告》加上《異外!不獸控制》特別企劃，最High的二次元萬聖節，在漫畫星和文學星逐漸展開。
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【beanfun! 漫畫星】
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即日起 ~ 10/31 23:59 閱讀萬聖節特企作品《異外！不獸控制！》全2篇，並收藏+點讚按豆，即可獲得限量1000份「橘子支付-零用金20元」。
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