大林煉油廠爆炸起火　陳其邁要中油向民眾道歉

▲高雄市長陳其邁要求中油董事長李順欽必須要一周內提出完整事件調查報告，並給大林蒲鄉親一個明確的交代及道歉。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市長陳其邁要求中油董事長李順欽必須要一周內提出完整事件調查報告，並給大林蒲鄉親一個明確的交代及道歉。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-10-28 16:50:48

昨（27）日深夜22時35分，高雄大林煉油廠發生火警，現場還傳出爆炸聲，高雄市長陳其邁震怒開罰500萬及30萬，高雄市長陳其邁今日再到大林煉油廠了解公安全面檢查狀況，並要求中油董事長李順欽必須要一周內提出完整事件調查報告，並給大林蒲鄉親一個明確的交代及道歉。

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陳其邁表示，他今日偕同環保局、勞工局、工務局、消防局、經發局等局處，將針對設備消防、公安檢查事項，要求中油全面落實，並要求中油董事長李順欽必須要一周內提出完整事件調查報告，針對第三重油加氫脫硫工廠，假如沒有改善禁止復工，且必須給大林蒲鄉親一個明確的交代及道歉。

至於大林蒲遷村進度，陳其邁說已經開過3次的會議，已取得大多數居民的共識，還有一些配套細節涉及到經費增加，這部分也在跟行政院密集溝通，相信在年底、明年初就會加速進行遷村腳步，遷村是關係到居民的公共安全、空汙改善，經過與經濟部、居民的三方協商，共識度已越來越高，會加速遷村腳步。

對於選舉對手柯志恩對陳其邁在選後才啟動遷村有意見，陳其邁則回應，現在都在進行，但是牽涉到經費需跟中央說再增加，這必須與中央再進一步磋商，現在大概剩下一個月的時間馬上就要投票，希望這一個月的時間一來加速與中央協商，二來就包括正式的開放登記等，在今年年底就會開始啟動。

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