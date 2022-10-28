大林煉油廠爆炸起火　陳其邁要中油向民眾道歉

昨（27）日深夜22時35分，高雄大林煉油廠發生火警，現場還傳出爆炸聲，高雄市長陳其邁震怒開罰500萬及30萬，高雄市長陳其邁今日再到大林煉油廠了解公安全面檢查狀況，並要求中油董事長李順欽必須要一周內提出完整事件調查報告，並給大林蒲鄉親一個明確的交代及道歉。
陳其邁表示，他今日偕同環保局、勞工局、工務局、消防局、經發局等局處，將針對設備消防、公安檢查事項，要求中油全面落實，並要求中油董事長李順欽必須要一周內提出完整事件調查報告，針對第三重油加氫脫硫工廠，假如沒有改善禁止復工，且必須給大林蒲鄉親一個明確的交代及道歉。
至於大林蒲遷村進度，陳其邁說已經開過3次的會議，已取得大多數居民的共識，還有一些配套細節涉及到經費增加，這部分也在跟行政院密集溝通，相信在年底、明年初就會加速進行遷村腳步，遷村是關係到居民的公共安全、空汙改善，經過與經濟部、居民的三方協商，共識度已越來越高，會加速遷村腳步。
對於選舉對手柯志恩對陳其邁在選後才啟動遷村有意見，陳其邁則回應，現在都在進行，但是牽涉到經費需跟中央說再增加，這必須與中央再進一步磋商，現在大概剩下一個月的時間馬上就要投票，希望這一個月的時間一來加速與中央協商，二來就包括正式的開放登記等，在今年年底就會開始啟動。