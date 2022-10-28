特企／沙發三防布科技夯！HOLA沙發新品輕鬆和毛孩膩一起
HOLA為了讓愛貓家庭能優雅、從容與毛孩共處，考量人與貓咪的需求，推出「艾禮思」及「斯黛兒」兩系列貓抓布沙發，具有防潑水、防塵、防污的三防布科技讓清潔更容易，皆採用高於歐規商用標準3.3倍的10萬轉耐磨測試，除此之外更兼顧家庭主人舒適坐感、居家環境美學，巧妙兼顧人與貓的需求，希望用不妥協的態度成就你與毛孩的動人時刻。即日起至11月3日HOLA全系列家具提供輕鬆成家方案，線上線下享家具品項滿3萬現折3千（限30 天內出貨）、滿6萬現折6千、滿8萬現折1萬2千元，再享12期0利率，讓你輕鬆與毛孩膩在一起。
客廳空間最重要的是選擇一張合適的沙發，讓回家放鬆、家人相聚都能夠更舒適。HOLA秋冬新品「艾禮思」、「斯黛兒」兩系列沙發，顛覆毛孩家庭只能在耐用與美學中艱難二選一的印象，兩款沙發運用現代家庭喜愛的簡約設計線條，創造能自然融入多樣居家風格的外型，顏色上除常見的灰色，更推出白沙色、白灰色等淺色系沙發，巧妙強化貓抓布沙發的抗汙機能，能夠更延長了淺色沙發的耐用期限，而「艾禮思」沙發更強化了布沙發的柔軟特性，特別以獨立筒、高回彈海綿、鴨絨等複合材質設計，打造絕佳包覆性及Ｑ彈支撐力，讓人或坐或躺都十分舒適。
「防潑水、防塵、防污」三防布科技
HOLA的貓抓布沙發擁有經美國材料和試驗協會（ASTM）認證的「防潑水、防塵、防污」三防布科技，讓布沙發的耐用度大幅提升，除此之外「艾禮思」沙發採用「LiveSMART」的透氣性材質，不僅以高於歐規商用標準3.3倍的10萬轉耐磨測試，能抵禦毛小孩的強勢攻擊，也兼顧人久坐需要的透氣性、舒適性，讓沙發久坐不悶熱。HOLA門店人員也發現，近年除毛孩家長喜愛之外，也特別受學齡前的家長喜愛，因貓抓布的抗汙特性讓清潔更容易，肥皂水擦拭就能輕鬆吸附髒污，不需要大費周章拆卸洗曬的特性，也大幅降低小孩搗蛋的心理負擔。
HOLA秋冬沙發新品，希望所有的毛孩家庭都能好好享受沙發時光，絕佳的舒適性絕對讓你跟貓咪窩到不想起來！即日起至11月3日HOLA全系列家具提供輕鬆成家方案，線上線下享家具品項滿3萬現折3千（限30 天內出貨）、滿6萬現折6千、滿8萬現折1萬2千元，再享12期0利率，讓你輕鬆與毛孩膩在一起。