LINE隱藏功能！表情貼「連按3次」有驚喜 網嗨：賺到了
LINE隱藏功能曝光！原先可搭配文字訊息一起使用的「表情貼」圖案，在過去如果只單傳「1個表情貼」，就可放大單獨當成貼圖使用，但若包含文字或內含兩個以上表情貼，便會恢復成文字訊息格式，變回原先小小的表情貼。細心的網友意外發現，現在「連按三次」表情貼有驚喜，大小尺寸竟可自己控制。
LINE最近在使用表情貼時，會預設跳出提示訊息：「連續選擇最多3張LINE表情貼，傳送後將如同貼圖放大顯示。」有網友驚訝發現，連按3個表情貼後，尺寸真的變大了。過去使用LINE表情貼時，如果單傳一個表情貼，就會放大成「類貼圖」，但若傳兩個以上，或是包含其他文字，就會以文字訊息格式呈現，表情貼恢復成原先小小的模樣。而現在連按兩個、連按3個，都會自動放大表情貼尺寸，唯獨按到第四個才會又恢復為文字訊息格式。
新功能吸引網友大讚：「賺到了，表情貼可以單獨當貼圖，又能當文字表情搭配用」、「有些真的很小的表情貼，現在也看得清楚」、「沒說從來沒發現」、「各種尺寸應有盡有」。但也有人認為，表情貼變大就失去原先搭配文字使用的意義，跟買貼圖沒什麼兩樣。
《NOWnews》實際測試，現在輸入1個表情貼，依然和過去一樣，會自動放大變成貼圖，但連按兩個、連按三個，都會微調表情貼尺寸放大，輸入到第四個才會再回到文字訊息的尺寸大小。不過只有手機版聊天室會有尺寸差異，電腦版仍和過去一樣，一個表情貼就自動放大，兩個以上恢復變小。