房市／AI產業盛會　信義房屋談「開創房產AI化新商機」

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張玄江表示，信義房屋2025年願景為打造數據賦能文化，希望透過數據中台、數據治理、機器學習，降低各部門數據應用的障礙，擴大數據的影響力，在產業中建立標竿，朝向居住生活產業第一品牌邁進。
為了達此願景，張玄江表示，信義房屋自去年起與微軟合作打造數據中台，先從「技術面」建立一個大的數據框架，將集團40年來散落在各處的「數據孤島」整合起來，讓數據易獲取、好運用、好管理，進而開發新服務應用，今年推出「AI大數據智能配案」、「AI大數據智能推薦」新應用。
張玄江表示，新開發的AI應用有三優勢，第一為提升同仁作業效率，AI大數據智能配案可以突破人工配案的極限，並洞察客戶的隱性需求，第二可讓客戶有更好的體驗，過去客戶需要線上找房，透過智能推薦，快速、精準推薦給客戶符合需求的房屋，第三提供良好的內部資源決策，將應用的數據建立儀表板，一目了然相關成效，能夠快速修正決策、建立需求。
信義房屋的「AI大數據智能配案」上線以來，以大數據比對買方偏好，為屋主精準找出潛在買方，業務帶看後，客戶下斡旋的轉換提高近3成，最後成交的客戶更高出2成，而「AI大數據智能推薦」對比過去點擊率則提高200%。
張玄江表示，透過數據治理與數據學習，形成數據的正向循環，最終希望達成人人都是分析師，形成數據賦能文化。