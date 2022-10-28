Hello Kitty列車10/30退役！「環島之星」12月公開新造型
夢幻可愛的粉色「環島之星Hello Kitty繽紛列車」要退役了！本周日（30日）為最後一天載客日，讓眾多鐵道迷、Hello Kitty粉備感不捨，搶搭最後倒數梯次留下最後珍貴紀念。接下來同樣由易遊網，拿下環島之星11-115年度的營運經營權。並且預計將於12月發表「環島之星」全新改裝。
廣受大小朋友喜愛的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」以「跟著Hello Kitty環台灣」的設計理念，自2019年起陪伴旅客搭乘，玩遍台灣每個角落。不過天下無不散的宴席，由於與台灣三麗鷗的合約期滿，本週日 (30日)為Hello Kitty陪伴旅客的最後一天，Hello Kitty即將卸下階段性任務，還沒搭過的旅客們可得把握最後機會。
「環島之星Hello Kitty繽紛列車」2019年上路首年即創下「環島之星」的銷售新高記錄，載客數與換裝前一年相比，有超過7成的大幅成長；於疫情年期間，更累積服務超過15萬名旅客，足以見得Hello Kitty的「萌」幻魅力成功引領鐵道旅遊的風潮。
接下來「環島之星」111-115年度的營運經營權，確認由易遊網再次得標。易遊網營運「環島之星」觀光列車即將邁入第15年，持續升級列車軟硬體服務，致力成為全台最好玩的觀光列車！預計將於12月發表「環島之星」全新改裝，以全新面貌載旅客們出遊去！