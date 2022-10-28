樂天女孩桌曆人氣銷售曝！林襄才排第2 粉絲驚好多黑馬
樂天女孩Rakuten Girls官方日前推出個人年度寫真桌曆預購，而且25位女孩通通都有，讓粉絲瘋狂搶購，卻也意外成為另類的人氣指標。對此，就有熱心網友特別整理，截至今（28）日的寫真「剩餘量」排行榜，沒想到賣得最多，剩餘量最少的第一名竟然不是林襄，掀起熱議。
Rakuten Girls這次推出的2023年個人年度寫真桌曆全系列，一共25本，每本售價600元，無論是籃籃、孟潔、苡萱、琳妲等人氣學姊，還有林襄、雅涵、十元、嘎琳等等新生代學妹都有，結果26日開放預購後，不到1個鐘頭就熱賣3000本。
對此，PTT啦啦隊板就有熱心網友，幫忙統計寫真「剩餘量」排行前10名。截至28日上午，排在第1名是Yuri（陳怡叡）只剩下276本，「流量密碼」的林襄則位居第2，剩下411本，依序為籃籃、孟潔、曲曲、菲菲、倪暄、穎樂、若潼、宋宋。
不少網友都感到驚訝，紛紛在相關貼文底下留言，「叡叡好猛穩居第一」、「2代女孩都被學妹超車了」、「蠻意外曲曲戰力還是這麼強」、「宋宋真的深藏不露，比想像中有實力」、「若潼竟然掉出去了」、「岱瑩也跌好多，以前還是主打呢」、「黑馬竟然是宋宋」、「熊霓比較意外，人氣無法完全轉移成銷售。」（編輯：詹鎰睿）